تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن محطة العمل المحمولة ThinkPad P1 Gen 7 الجديدة والمزودة بإمكانات الذكاء الاصطناعي

ThinkPad P1 Gen 7 ThinkPad P16v i Gen 2

Performance Processors Intel Core Ultra processors up to Core Ultra 9 185H

OS Windows 11 Pro, Linux® certified 8

Memory Up to 64GB LPCAMM2 LPDDR5x 7467MT/s Up to 96GB DDR5 5600Mhz

Storage 2 x PCIe 4×4 M.2 2280 SSD P1 Gen 7: Up to 8TB P16v Gen 2: Up to 4TB

Graphics Options Integrated Intel Arc NVIDIA RTX 1000/2000/3000 Ada Generation GPU NVIDIA GeForce RTX 4060/4070 GPU Integrated Intel Arc NVIDIA RTX 500/1000/2000/3000 Ada Generation GPU

Display Options 16-inch 16:10, 91.7% STB ratio FHD+ IPS, 400nit, 100% sRGB, Low Blue Light QHD+ IPS, 500nit, 165Hz, 100% sRGB, Low Blue Light UHD+ OLED Touch, 400nit, 100% DCI-P3, Low Blue Light, HDR400, Dolby Vision 16-inch 16:10, 83.9% STB ratio FHD+ IPS, 300nit, 45% NTSC FHD+ IPS Touch, 300nit, 45% NTSC, Low Blue Light FHD+ IPS, 400nit, 100% sRGB, Low Blue Light UHD+ IPS, 800nit, 100% DCI-P3, Low Blue Light, HDR400, Dolby Vision

Audio Dolby Atmos® Speaker System Dual Mics Dolby Audio® Dual Mics

Camera FHD RGB (P16v i Gen 2 only) or 5MP RGB+InfraRed with privacy shutter

Battery 90Whr (Customer Replaceable Unit) 90Whr

Security Chip dTPM 2.0, fTPM

Physical Match-on-Chip Touch Fingerprint Reader on Power button IR Camera option with Windows Hello facial recognition Webcam privacy shutter Human Presence Detection sensor Nano Kensington™ lock slot

Connectivity Ports 2 x Thunderbolt 4 1 x USB-C (10Gbps) 1 x USB-A (5Gbps) SD Express 7.0 Card Reader HDMI 2.1 Audio jack 2 x Thunderbolt 4 1 x USB-A (5Gbps) RJ45 1.0Gbps SD Express 7.0 Card Reader HDMI 2.1 Audio jack Smart Card Reader (optional)

Wireless Up to Wi-Fi 7 (P1 Gen 7 only); Wi-Fi 6E (P16v i Gen 2 only) Optional 4G LTE (P16v i Gen 2 only) Bluetooth® 5.3

Design Dimensions 354.40 x 241.20 x 17.05mm 13.95 x 9.49 x 0.67 inches 365 x 262 x 24.66mm 14.37 x 10.32 x 0.97 inches

Weight Starting at 1.82kg / 4.03 pounds Starting at 2.22kg / 4.90 pounds