تكنولوجيا: كوالكوم تعلن رسمياً عن معالج Snapdragon X Plus المخصص لأجهزة الحاسب المحمول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة كوالكوم رسمياً عن معالج Snapdragon X Plus الذي يستهدف دعم أجهزة الحاسب المحمول.

يرتكز معالج Snapdragon X Plus على 10 من أنوية Oryon في وحدة المعالجة تقدم سرعة 3.4 GHz، وهو آداء أقل من معالج Snapdragon X Elite المميز بعدد 12 من الأنوية.

ويدعم المعالج ذاكرة عشوائية تصل إلى 64 جيجا بايت رام، ونطاق ترددي 135 GB/s، كما يضم المعالج الجديد وحدة المعالجة العصبية 45 TOPS NPU، وتؤكد كوالكوم على أنها أسرع شريحة NPU لأجهزة الحاسب المحمول.

ومن المقرر أن تعزز شريحة 45 TOPS NPU الآداء، وأيضاً تعزيز عمر الشحن للبطارية لوقت أطول، مع تحسينات في مهام الذكاء الإصطناعي.

ولقد إستعرضت كوالكوم قدرة تقنية الذكاء الإصطناعي على إنشاء أكواد برمجية في “Visual Studio Code” والتي ساهمت في إنشاء ملفات موسيقى في “Audacity” بإستخدام “Riffusion” في الجهاز، إلى جانب دعم الترجمة التوضيحية حتى 100 لغة بإستخدام Whisper على الجهاز.

يذكر أن الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب تبدأ في دفع الأجهزة التي تتضمن معالج Snapdragon X Plus الجديد بدءاً من منتصف هذا العام.

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