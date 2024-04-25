فودافون تعلن توقف خدمة الكاش مؤقتا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت شركة «فودافون» مصر، عن توقف خدمة «فودافون كاش» مؤقتًا اليوم الخميس لمدة 4 ساعات.

وفي رسالة وجهتها لعملائها أوضحت الشركة، أن خدمة «فودافون كاش» ستكون غير متاحة اليوم الخميس 25 إبريل من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 3 صباحًا، موضحة أن ذلك بسبب إجراء تحديث تقني بسبب تغيير الساعة للتوقيت الصيفى.

وسيتم تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الصيفي 2024 سيكون في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل اليوم الخميس الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، صباح الجمعة الموافق 26 من نفس الشهر، ، وفقاً للقرار المنشور بالجريدة الرسمية الخاص بالتوقيت الصيفي، والذي ينص على تقديم الساعة 60 دقيقة بنهاية يوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري، أي في تمام الساعة 12 في منتصف الليل.