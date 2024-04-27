تكنولوجيا: تحديث One UI 6.1.1 القادم يجلب تقنية الذكاء الإصطناعي للفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر شركة سامسونج في ترقية تقنية الذكاء الإصطناعي في واجهة One UI، ولقد أكدت أحدث التفاصيل على أن تحديث One UI 6.1.1 يجلب ميزة تقنية الذكاء الإصطناعي للفيديو.

أكدت أحدث التسريبات التي جاءت من “Ice Universe” على أن سامسونج تدعم تحديث One UI 6.1.1 القادم بإبتكار جديد في تقنية الذكاء الإصطناعي والذي يعرف ب”video AI”.

كما أوضح تقرير “Ice Universe” أن سامسونج لم تقدم الكثير من التفاصيل حول الميزة الجديدة من تقنيات الذكاء الإصطناعي.

وتشير التوقعات إلى أن ميزة تقنية الذكاء الإصطناعي “video AI” ستستهدف إنشاء الفيديو بتقنية الذكاء الإصطناعي، مع تحسينات في تسجيل الفيديو، إلا أن هذه التفاصيل غير مؤكدة في الوقت الراهن.

من جانب أخر تشير التسريبات أن سامسونج تخطط لدفع تحديث One UI 6.1.1 في حدث الشركة القادم المقرر عقده للإعلان الرسمي عن هواتف Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6، كما تشير التوقعات إلى أن ميزة “video AI” تعد من المميزات المطورة بالتعاون بين سامسونج وجوجل.

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