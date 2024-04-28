تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات وتصميم هاتف Oppo Reno12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Oppo Reno12 قريباً، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات Reno12 قبل الإعلان المرتقب.

أشارت التفاصيل السابقة إلى أن شركة Oppo تخطط لعقد حدث في شهر يونيو لإطلاق جيل جديد من هواتف Reno.

ولقد أوضحت أحدث التسريبات المصورة التي نشرت عبر “Digital Chat Station” على منصة Weibo التصميم المميز لهاتف Reno12.

كما أكد مصدر التسريبات على أن النموذج الذي رصد لهاتف Reno12 يأتي برقاقة معالج Dimensity 8200، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

من جانب أخر يأتي هذا الإصدار بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، بفتحة عدسات f/1.8، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بعدسات “portrait telephoto” وبدقة 50 ميجا بيكسل والذي يدعم التكبير البصري حتى مرتين.

أيضاً يدعم هاتف Reno12 بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، ومن المتوقع أن تكون نقطة التسويق الرئيسية في هذا الإصدار في التصميم النحيف والخفيف للهاتف، مع الشاشة المنحنية التي يشار إلى أنها تتميز بجودة عرض 1.5K، ومعدل تحديث 120 Hz.

كما ينطلق Reno12 بميزة دعم معايير IP65 في مقاومة الماء والغبار، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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