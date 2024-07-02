تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف Nubia Red Magic 9S Pro قبل الإطلاق والكشف عن التصميم بالكامل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن يظهر هاتف Red Magic 9S Pro الجديد لأول مرة في 3 يوليو في الصين، ويُقال أنه سيجلب معالج Snapdragon 8 Gen 3. ومع ذلك، وفقًا لأحدث الإعلانات التشويقية، فإن تغييرات التصميم غير موجودة تقريبًا.

وقد شارك أحد ممثلي الشركة الصور الرسمية لهاتف Red Magic 9S Pro بأربعة ألوان؛ الأبيض والأسود واثنين من المتغيرات الشفافة. لم يتم الكشف بعد عن أسماء الألوان الرسمية للسوق العالمية.

وعلى ما يبدو، فإن التصميم نفسه لا يكاد يختلف عن سلسلة Red Magic 9. فهو لديه جوانب معدنية مسطحة وزوايا حادة وتجربة الشاشة الكاملة من الامام مع كاميرا امامية اسفل الشاشة ولوحة خلفية زجاجية مسطحة.

هناك اثنان من الخيارات شفافان، ويظهران جزءًا من الأجهزة الداخلية. والجدير بالذكر أن هناك بعض التغييرات على العناصر الموجودة في الخلف، ولكنها ليست كافية للتمييز بشكل واضح بين 9 و 9S بشكل مباشر.

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