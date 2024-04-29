تكنولوجيا: MediaTek تستعد للإعلان عن Dimensity 9300 Plus في 7 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث MediaTek القادم في 7 من شهر مايو المقبل للإعلان الرسمي عن رقاقة Dimensity 9300 Plus التي تستهدف التركيز بشكل رئيسي على تقنية الذكاء الإصطناعي.

كشفت التفاصيل التي نشرت مؤخراً عن أن هاتف vivo X100s المرتقب يأتي بمعالج Dimensity 9300 Plus الجديد، واليوم أكدت MediaTek بشكل رسمي على موعد الإعلان الرسمي عن الرقاقة.

ولقد أشارت vivo في تصريحات سابقة إلى أن الرقاقة التي تدعم هاتف vivo X100s تستهدف التركيز بشكل رئيسي على تقنية الذكاء الإصطناعي.

من جانب أخر أكدت التسريبات الجديدة على أن رقاقة Dimensity 9300 Plus تركز على تعزيز الآداء بشكل أكبر، حيث تتضمن نواة Cortex-X4 رئيسية بسرعة 3.4Ghz، وثلاثة من أنوية X4 بسرعة 2.85GHz، و4 من أنوية A720 بسرعة 2.0GHz.

يذكر أن الترقية الأكبر المرتقبة في سلسلة معالجات MediaTek تقدم في معالجها القادم Dimensity 9400، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار سيتم الإعلان الرسمي عنه في الربع الأخير من هذا العام، على أن يرتكز على عملية تصنيع TSMC بدقة 3 نانومتر.

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