تكنولوجيا: تسريبات تستعرض من جديد تفاصيل حجم الشاشة في هواتف iPhone 16

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود التسريبات من جديد اليوم لتسليط الضوء على حجم الشاشة في إصدارات ابل القادمة من سلسلة هواتف iPhone 16.

رصدت سلسلة هواتف iPhone 16 اليوم في أحدث التسريبات المصورة التي إستعرضت الإختلاف في أحجام الشاشة بين الإصدارات الأربعة من السلسلة.

وتؤكد الصور المسربة على أن هاتف iPhone 16 Pro Max يأتي بحجم شاشة 6.9 إنش، بينما ينطلق هاتف iPhone 16 Pro بحجم شاشة 6.3 إنش.

من جانب أخر تقدم ابل هاتف iPhone 16 Plus بحجم شاشة 6.7 إنش، بينما يأتي الإصدار الرئيسي من السلسلة iPhone 16 بحجم شاشة 6.1 إنش.

أيضاً تؤكد الصور المسربة الجديدة على أن الإصدارات الرئيسية من السلسلة تأتي بتصميم رأسي للكاميرة الخلفية المزدوجة على غرار الإصدارات السابقة، وهو تصميم يدعم تسجيل الفيديو المكاني.

كما تقدم ابل الإصدارات الأربعة من سلسلة iPhone 16 بتصميم نحيف لحواف الشاشة، على أن تأتي هواتف iPhone 16 Pro بمعدل تحديث 120Hz بتقنية ProMotion، وتتميز إصدارات iPhone 16، وiPhone 16 Plus بمعدل تحديث 60Hz.

وتدعم ابل هواتف iPhone 16 و16 Plus هذا العام بزر الأكشن الذي قدم العام الماضي في إصدارات Pro، كما تأتي السلسلة كاملة بزر “Capture” الجديد.

يذكر أن التسريبات السابقة كشفت عن تحسينات طفيفة في سعة البطارية في هواتف iPhone 16 عدا هاتف Plus الذي يضم بطارية بسعة أقل بنسبة 9%.

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