تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم ساعة Huawei Watch Fit 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث هواوي في شهر 7 مايو لإطلاق جهاز MateBook X Pro 2024 للأسواق العالمية، ومن المتوقع أن تقدم هواوي ساعة Huawei Watch Fit 3 الذكية خلال الحدث، ولقد إستعرضت صور مسربة تصميم ساعة Huawei Watch Fit 3 الذكية.

رصدت ساعة Huawei Watch Fit 3 الذكية لدى تجار التجزئة في ألمانيا، ولقد إستعرضت الصور تصميم وألوان الساعة الذكية.

ويأتي هذا الإصدار بأبعاد تختلف عن إصدارات هواوي السابقة من سلسلة سوارات Huawei Bands الذكية، حيث تتميز Huawei Watch Fit 3 بتصميم مربع أكثر.

كما تدعم ساعة Fit 3 الذكية رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، أيضاً تدعم الساعة الذكية مراقبة المستخدم في ساعات النوم.

أيضاً تدعم Fit 3 تتبع نشاط المستخدم في التدريبات الرياضية على مدار اليوم، مع تخطيط التمارين، وملفات تعريف مخصصة، مع معدل حرق السعرات الحرارية.

وتضم ساعة Huawei Watch Fit 3 الذكية بطارية بقدرة 400 mAh، والتي تدعم عمر شحن يصل إلى 10 أيام من التشغيل، مع محول 2-pin للشحن، كما تدعم الشحن السريع حيث يمكن شحن الساعة الذكية لمدة 8 دقائق لعمر شحن يصل إلى ساعة كاملة.

ومن المقرر أن تنطلق ساعة Huawei Watch Fit 3 الذكية بتصميم من المطاط في السوارة بسعر 160 يورو، أو سوارة بتصميم جلدي بسعر 180 يورو.

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