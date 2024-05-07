تكنولوجيا: هواوي تكشف عن إصدار SSD بسعة 1 تيرابايت من جهاز MateBook D 16 SE 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تمنح شركة هواوي المستخدمين المزيد من حرية التخزين من خلال خيار محرك الأقراص الصلب (SSD) الجديد بسعة 1 تيرابايت لجهاز الحاسب المحمول MateBook D 16 SE 2024 الشهير.

تكمل هذه الإضافة المجموعة الحالية، التي تتميز بمعالج Intel Core i5-13420H من الجيل الثالث عشر وذاكرة بسعة 16 جيجابايت.

ويأتي إصدار SSD بسعة 1 تيرابايت بسعر 4249 يوان (حوالي 589 دولارًا أمريكيًا). وبالتعمق في المواصفات، يتميز جهاز MateBook D 16 SE 2024 بشاشة IPS بحجم 16 بوصة مع نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 90%.

توفر الشاشة نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، ودقة تبلغ 1920 × 1200، ونطاق ألوان NTSC بنسبة 45%، وسطوع يبلغ 300 نتس.

تحتوي خيارات الاتصال على منفذ USB-C كامل الوظائف ومنفذ USB 3.2 Gen 1 Type-A ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ومنفذ HDMI 1.4 ومنفذ USB 2.0 Type-A.

يتم تشغيل الحاسب المحمول بواسطة بطارية بقوة 56 واط، والتي تعد بما يصل إلى 13 ساعة من تشغيل الفيديو بدقة 1080 بكسل محليًا بشحنة واحدة.

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