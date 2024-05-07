تكنولوجيا: إطلاق جهاز TravelLite من Acer المزود بمعالج Core i5 في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Acer جهاز حاسب محمول جديد بسعر معقول في الهند والذي يستهدف المستخدمين من رجال الأعمال. ويطلق على هذا الجهاز اسم Acer TravelLite.

لقد تم تصميم الجهاز مع وضع إمكانية النقل في الاعتبار وهو مثالي للمحترفين الذين يتنقلون دائمًا. وعلى الرغم من كونه محمولًا وبسعر معقول أيضًا، إلا أن جهاز Acer TravelLite لا يزال قويًا ومتميزًا.

يعد Acer TravelLite جهاز حاسب محمول رفيع وخفيف الوزن يبلغ وزنه 1.34 كجم فقط مقارنة بمعظم أجهزة الحواسب المحمولة التقليدية في قطاع الأسعار. كما أنه متين بهيكله المصنوع من الألومنيوم وهو حاصل على شهادة المعيار العسكري MIL-STD 810H.

يحتوي الحاسب المحمول على شاشة LCD مقاس 14 بوصة تحمل دقة FHD، وهناك طلاء مضاد للوهج لتقليل الانعكاسات.

يتميز جهاز Acer TravelLite بلوحة مفاتيح بإضاءة خلفية مقاومة للسوائل. يوجد أيضًا مستشعر ضوئي اختياري لبصمات الأصابع موجود على لوحة التتبع.

يحتوي الحاسب المحمول على كاميرا ويب بدقة FHD مع مصراع خصوصية مدمج، وهو يأتي مزودًا بـ TPM 2.0 وفتحة قفل Kensington للأمان.

ومن الداخل، تم تجهيز Acer TravelLite بمعالج Intel Core i5 من الجيل الثاني عشر، وهو مقترن بمعالج رسومات Intel Iris Xe.

يحتوي الحاسب المحمول على ذاكرة عشوائية تصل سعتها إلى 64 جيجابايت وتخزين SSD بسعة 1 تيرابايت.

يتم تقديم الجهاز في نوعين مختلفين من البطاريات؛ أحدهما مزود بحزمة Li-ion ثلاثية الخلايا بقوة 36 ​​واط وحزمة Li-ion اختيارية بقوة 49 واط.

يعمل جهاز Acer TravelLite على نظام Windows 11، وتحتوي خيارات الاتصال على الجهاز Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.2 و منافذ USB 3.2 Type-A ومنافذ USB 3.2 Type-C.

يأتي جهاز Acer TravelLite بسعر يبدأ من 34990 روبية، وهو متاح للشراء من المتجر الإلكتروني للعلامة التجارية.

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