تكنولوجيا: إطلاق جهاز العرض LG CineBeam Q المزود بإمكانية النقل في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الشهر الماضي، أعلنت LG عن شاشات MyView الذكية والشاشات ذات الأسعار المعقولة بمعدل تحديث 100 هرتز في السوق الهندية. والآن، قدمت الشركة جهاز عرض في الهند.

يطلق على الجهاز اسم CineBeam Q، وهو جهاز عرض صغير الحجم يوفر إمكانية النقل مما يسهل حمله. كما انه يحتوي على مجموعة من الميزات ويحمل سعرًا مميزًا.

يزن الجهاز 1.49 كجم فقط، وهذا يجعل من السهل على المستخدمين حمله ووضعه في أي مكان. بالإضافة إلى ذلك، يوجد أيضًا مقبض دوار بزاوية 360 درجة يمكن استخدامه لإنشاء زاوية رؤية وفقًا لتفضيلاتك. وهو يتميز بتصميم بسيط يمتزج مع التصميمات الداخلية.

علاوةً على ذلك، فإن جهاز العرض LG CineBeam Q قادر على إخراج جودة صورة 4K مع HDR10 على شاشات يصل حجمها إلى 120 بوصة. وهو يدعم نسب العرض إلى الارتفاع 16:9 و 4:3.

يستخدم جهاز العرض تقنية ليزر RGB ثلاثية القنوات التي يُزعم أنها تقدم تفاصيل حية واستنساخ ألوان واقعي.

يتمتع CineBeam Q بنسبة تباين تبلغ 4,50,000:1 للحصول على تفاصيل واضحة وألوان سوداء غنية وعميقة. كما إنه قادر على ضبط الشاشة تلقائيًا بناءً على زاوية الإسقاط.

تم تجهيز جهاز العرض LG CineBeam Q بمكبر صوت أحادي مدمج بقدرة 3 وات مع دعم Dolby Atmos. ويوجد وضع إخراج مزدوج يسمح لك بتوصيل جهازين مثل مكبرات الصوت أو مكبرات الصوت أو سماعات الرأس التي تدعم تقنية Bluetooth في وقت واحد.

يعمل LG CineBeam Q بنظام webOS ويأتي مع منصات شهيرة مثل Prime Video و Netflix وYouTube و Apple TV.

تتضمن خيارات الاتصال في جهاز العرض منفذ USB-C ومنفذ HDMI ومشاركة الشاشة و AirPlay 2.

يبلغ سعر جهاز العرض LG CineBeam Q حوالي 1.65.000 روبية. وسيكون متاحًا للشراء بدءًا من شهر يونيو من Amazon و Flipkart وموقع LG الإلكتروني والمتاجر غير المتصلة بالإنترنت ومتاجر البيع بالتجزئة الرائدة في جميع أنحاء الهند.

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