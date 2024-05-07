تكنولوجيا: ابل تعلن أجهزة iPad Air الجديدة في مؤتمر #AppleEvent

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل الآن عن جيل جديد من أجهزة iPad Air خلال فعاليات مؤتمرها اليوم الذي ينطلق بتصميم مميز على غرار سلسلة iPad Pro ومستوى تسعير أقل.

تقدم ابل الجيل الجديد من أجهزة iPad Air باثنان من الأحجام في الشاشة بين 11 إنش، و13 إنش وهو حجم يقدم للمرة الأولى في السلسلة.

ويستهدف الجيل الجديد مختلف المستخدمين من الطلاب والمبدعين، وتؤكد ابل على قدرة هذا الإصدار على دعم المستخدمين في إجتماعات الفيديو بكفاءة.

ولقد تم دمج الكاميرة الأمامية في iPad Air في الوضع الأفقي، وهو موقع أفضل لإجتماعات الفيديو عند إدراج لوحة مفاتيح Magic.

وتدعم ابل أجهزة iPad Air برقاقة معالج M2، كما تقدم ابل هذا الإصدار بألوان الأزرق، والبنفسجي، وStarlight، والرمادي، ولقد صمم الجهاز من مواد معاد تدويرها بنسبة 100%.

ويقدم المعالج آداء أفضل بنسبة 50% في الإصدارات الجديدة مقارنة بالأجهزة المميزة بمعالجات M1، وآداء أفضل 3 مرات مقارنة بأجهزة iPad Air المميزة برقاقة A14 Bionic.

كما تدعم الأجهزة الجديدة الإيماءات والتمرير بقلم Apple Pencil، ويتكامل مع لوحة مفاتيح Magic، أيضاً يدعم الجهاز مهام الذكاء الإصطناعي.

ويتوفر الجهاز بسعر 599 دولار للنموذج المميز بحجم 11 إنش، وسعر 799 دولار للنموذج المميز بحجم 13 إنش.

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