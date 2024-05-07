تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن جيل جديد من أجهزة iPad Pro في فعاليات #AppleEvent

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ابل النقاب الآن عن الإصدارات الجديدة من أجهزة iPad Pro التي تنطلق بتصميم فائق النحافة، وتعزيز في الآداء، مع شاشة مذهلة.

انطلق الجيل الجديد من أجهزة iPad Pro بترقية كاملة في الأجهزة، ويأتي على رأس المميزات التصميم الفائق النحافة للجيل الجديد، مع الآداء السريع جداً، والشاشة المذهلة.

وتقدم ابل أجهزة iPad Pro بحجم 11 و13 إنش، بتصميم نحيف بسماكة 5.3 مم في النموذج المميز بحجم 11 إنش، وبسماكة 5.1 في الإصدار المميز بحجم 13 إنش، أي تصميم أنحف من أجهزة iPod Nano.

أيضاً تقدم ابل أجهزة Pro بتصميم من الألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 100% أيضاً، على أن يتوفر بألوان الأسود والفضي.

وتدعم ابل هذه الإصدارات بشاشة OLED تستخدم للمرة الأولى في هذه الأجهزة والتي تعرف ب”Tandem OLED” والتي تتضمن اثنان من لوحات OLED لتعزيز السطوع إلى أعلى مستوى.

أيضاً تدعم الشاشة نسبة سطوع تصل إلى 1000 nits في كامل الشاشة في SDR وHDR، وفي تدعم الشاشة نسبة سطوع 1600 nits في أقصى سطوع.

وتتميز تقنية “Tandem OLED” الجديدة في شاشة أجهزة Pro بميزة التحكم في دقة الألوان والسطوع بأعلى كفاءة في أقل من مللي ثانية، مع أعلى دقة في XDR لألوان مشرقة ولون أسود غامر مع أدق تفاصيل في الظلال والإضاءة المنخفضة، وإستجابة سريعة للمحتوى المتحرك، وتعرف التقنية الجديدة من ابل ب”Ultra Retina XDR”، وتتوفر في نموذجي iPad Pro، وهي التقنية الأعلى مستوى في شاشات الأجهزة حتى الآن.

كما تدعم ابل الأجهزة الجديدة برقاقة M4، لذا تتخطى ابل رقاقة M3 بالفعل لتنتقل مباشرة من M2 إلى رقاقة الشركة الجديدة، وتتميز رقاقة M4 بعملية تصنيع بدقة 3 نانومتر من الجيل الثاني، على أن تقدم آداء أقوى وأسرع.

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