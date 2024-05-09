تكنولوجيا: الإعلان عن هواتف Sharp Aquos R9 و Aquos Wish4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة Sharp على توسيع أجهزتها بجهازين جديدين؛ Aquos R9 و Aquos Wish4، وكلاهما سيكون حصريًا لليابان في البداية مع التوسع المخطط له في أسواق مثل تايوان وإندونيسيا وسنغافورة لاحقًا.

يتميز كلا الهاتفين بتصميمات بسيطة تم تطويرها بواسطة Miyake Design، ويتبع Aquos 9 مرة أخرى نهج الكاميرا أولاً من خلال مستشعراته الثلاثية بدقة 50 ميجابكسل التي تم تطويرها بالاشتراك مع Leica.

هناك شاشة Pro IGZO OLED مقاس 6.5 بوصة مع معدل تحديث 240 هرتز ونسبة سطوع تبلغ 1500 نتس. كما يحتوي الجهاز على مكبرات صوت استريو مع Dolby Atmos.

وعلى عكس الاجهزة السابقة التي تقدم شرائح كوالكوم الرائدة، فإن هاتف Aquos R9 يستقر على معالج Snapdragon 7+ Gen 3 متوسط المدى وذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجابايت.

يعمل الهاتف الذكي بنظام Android 14 ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير. وقد أضافت Sharp أيضًا معايير IP68 و MIL-STD-810H لمقاومة الماء والغبار.

يأتي Aquos R9 باللونين الأبيض والأخضر. ولم يتم الكشف عن الأسعار بعد.

وأكدت شركة Sharp أنه من المقرر إطلاق الهاتف في اليابان اعتبارًا من منتصف يوليو.

وعلى صعيدًا آخر، يستقر Aquos Wish4 على شاشة IPS LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة HD+ ومعالج Dimensity 700 مدعومة بذاكرة عشوائية (RAM) ذات سعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين 64 جيجابايت.

يتميز الهاتف بكاميرا رئيسية تعادل 26 ملم بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة f/1.8 وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل موجودة داخل فتحة على شكل قطرة ماء.

لم تكشف شركة Sharp عن تفاصيل الأسعار ولكن الهاتف سيكون متاحًا في اليابان اعتبارًا من منتصف يوليو جنبًا إلى جنب مع Aquos R9.

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