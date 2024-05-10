علوم وتكنولوجيا

بعد 100 مليون قرصنة.. أمريكا تعتزم رفع معايير الأمن السيبراني بالمستشفيات

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د ب أ - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ذكرت مسؤولة كبيرة في قطاع الأمن السيبراني الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم مطالبة المستشفيات بالوفاء بالحد الأدنى من معايير الأمن السيبراني، بعدما كشف حادث قرصنة بيانات 100 مليون أمريكي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الخميس.
وقالت وكيلة مستشار الأمن القومي للشؤون السيبرانية والتكنولوجيا الحديثة آن نيوبيرجر في مقابلة في قمة بلومبرج للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو: "نتطلع إلى توفير الحد الأدنى من معايير الأمن السيبراني في المستشفيات في المدى القريب".
ولم تفصح نيوبيرجر عن الإطار الزمني الذي تعتزم الإدارة الأمريكية فيه تطبيق هذه المعايير.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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