شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 100 مليون قرصنة.. أمريكا تعتزم رفع معايير الأمن السيبراني بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت مسؤولة كبيرة في قطاع الأمن السيبراني الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم مطالبة المستشفيات بالوفاء بالحد الأدنى من معايير الأمن السيبراني، بعدما كشف حادث قرصنة بيانات 100 مليون أمريكي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الخميس.

وقالت وكيلة مستشار الأمن القومي للشؤون السيبرانية والتكنولوجيا الحديثة آن نيوبيرجر في مقابلة في قمة بلومبرج للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو: "نتطلع إلى توفير الحد الأدنى من معايير الأمن السيبراني في المستشفيات في المدى القريب".

ولم تفصح نيوبيرجر عن الإطار الزمني الذي تعتزم الإدارة الأمريكية فيه تطبيق هذه المعايير.