تكنولوجيا: HP تعلن عن جهاز ZBook Power 16 G11 جديد بمعالجات إنتل أو AMD

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HP عن جهاز ZBook Power 16 G11 الجديد بميزة التخصيص بمعالجات إنتل أو AMD وفقاً لإحتياجات المستخدم.

يعد ZBook Power 16 G11 أحدث أجهزة محطة العمل المقدمة من HP، والذي يتوفر على الموقع الرسمي للشركة الآن، ويتميز هذا الإصدار بشاشة 16 إنش، وأبعاد 16:10، وهو حجم وأبعاد مختلفة عن إصدار الشركة السابق الذي تميز بحجم 15.6 إنش وأبعاد 16:9.

ويتوفر الجهاز باثنان من الإختيارات في جودة العرض في الشاشة بين 1920 في 1200 بيكسل أو 2560 في 1600 بيكسل، كما تتميز الشاشة بمستوى سطوع من 300-1000 nits، وتدعم NTSC بنسبة 45% ومعايير تغطية ألوان sRGB بنسبة 100%، كما تتميز الشاشة أيضاً بدعم خاصية اللمس.

وتقدم HP هذا الإصدار بعدد من المميزات للتخصيص وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم أو مهام العمل المطلوبة، حيث يتوفر إختيارات بمعالجات إنتل Intel Core Ultra بين (i5, i7, i9)، أو معالجات AMD Ryzen التي تتضمن إصدارات Pro.

كما يتوفر النموذجين بكروت الشاشة Nvidia RTX Ada بدءاً من RTX 500 إلى RTX 3000، أيضاً يأتي الجهاز باثنان من فتحات الذاكرة DDR5 SO-DIMM، واثنان من فتحات سعة M.2.

ويضم الجهاز كاميرة بدقة 5 ميجا بيكسل لتقنية التعرف على الوجه، وللإتصال يضم الجهاز منفذ Thunderbolt 4، وRJ45.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 83Wh، كما يأتي بمحول شحن بقدرة 150W، ويتميز الجهاز بوزن 2.04 كجم لنموذج (Ryzen) أو 2.122 كجم للنموذج المميز بمعالجات إنتل.

المصدر