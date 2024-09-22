تكنولوجيا: ‏Tecno تكشف عن Spark 30: هاتف ذكي متوسط التكلفة مزود بشاشة 6.78 بوصة وكاميرا بدقة 64 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Tecno رسميًا أحدث هواتفها الذكية ذات التكلفة المحدودة، وهو هاتف Spark 30. يتميز الجهاز بشاشة كبيرة بحجم 6.78 بوصة ودقة FullHD + مع معدل تحديث 90 هرتز وثقب مركزي للكاميرا الأمامية ذات دقة 13 ميجابكسل.

من الداخل، يتم تشغيل Spark 30 بواسطة معالج MediaTek Helio G91، مقترن بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

يعمل الهاتف بنظام Android 14، ولكن مدة تحديثات البرنامج لا تزال غير معلنة. ومن الخلف، يتميز Spark 30 بإعداد كاميرا دائري يحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل.

يحتوي الجهاز أيضًا على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 18 واط، ومكبرات صوت مزدوجة مع Dolby Atmos، وميزة مقاومة الماء والغبار IP64، واتصال USB-C، و NFC.

وفي حين أن Spark 30 مدرج حاليًا على موقع Tecno التنزاني باللون الأبيض والأسود، إلا أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيل الأسعار والتوفر للأسواق الأخرى بعد.

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