تكنولوجيا: التحديث الأخير لـ OnePlus 11 يوفر رسوم متحركة جديدة وعناصر تحكم باللمس والمزيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الأسابيع الأخيرة، عملت شركة OnePlus جاهدة على تحسين نظام OxygenOS الخاص بها، ليوفر العديد من الميزات الجديدة بالإضافة إلى تحسينات في جودة الحياة.

وأصدرت الشركة للتو تحديث OxygenOS 14.0.0.701 للهاتف الذكي OnePlus 11 والذي يأتي مع قائمة طويلة من التغييرات والتحسينات.

يضيف التحديث تكبير/تصغير للخلفية وانتقالات سلسة للأيقونات أثناء تشغيل التطبيق والخروج للحصول على تجربة بصرية أكثر سلاسة.

كما انه يضيف تأثيرًا متحركًا مرتدًا عند التمرير إلى أسفل درج الإشعارات ويحسن تأثيرات الطبقة لأيقونات وعناصر واجهة الإعداد السريع، مما يوفر تأثيرًا مرئيًا أكثر طبيعية ودقة.

ويعمل التحديث على تحسين الرسوم المتحركة الانتقالية لأيقونات وعناصر واجهة المستخدم على الشاشة الرئيسية وإضافة رسوم متحركة لتكبير/تصغير الخلفية عند إلغاء قفل الجهاز.

علاوةً على ذلك، فهو يضيف رسومًا متحركة لتكبير/تصغير الخلفية وانتقالات سطوع تدريجية عند تشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.

يعمل التحديث ايضًا على تحسين ألوان الخلفية وتأثيرات الضبابية في الإعدادات السريعة ودرج الإشعارات ودرج الشاشة الرئيسية والبحث الشامل. كما انه يعمل على تحسين الرسوم المتحركة للانتقال عندما تختفي ساعة قفل الشاشة والأزرار عند إلغاء قفل الجهاز.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يعمل على تحسين الرسوم المتحركة عند الدخول إلى البحث الشامل والخروج منه، مما يضمن تجربة مرئية أكثر سلاسة واتساقًا.

يضيف التحديث رسمًا متحركًا انتقاليًا عند التمرير من أحد جوانب الشاشة للعودة إلى الصفحة السابقة قبل فتح صفحة جديدة. ويضيف رسمًا متحركًا انتقاليًا عند التمرير للداخل من أحد جوانب الشاشة أو التمرير لأعلى للخروج من التطبيق في الوضع الأفقي.

كما انه يمكنك الآن النقر على الزاوية اليمنى السفلية لمجلد كبير لعرض المزيد من التطبيقات. ويمكنك سحب أيقونات التطبيقات في المجلدات الكبيرة ثم فتح التطبيق بحركة واحدة فقط.

يحسن التحديث ايضًا من استجابة التحكم باللمس. فقد أصبح الآن النقر والتمرير على الشاشة الرئيسية وشاشة المهام الحديثة أسرع وأكثر استقرارًا.

ويزيد ايضًا من استجابة اللمس لسيناريوهات استخدام التطبيق، على سبيل المثال، عند فتح التطبيقات وإغلاقها، أو الدخول إلى المهام الحديثة والخروج منها، أو التمرير على شريط دليل الإيماءات للتبديل بين التطبيقات.

يحسن التحديث الرسوم المتحركة عند استخدام المجلدات الكبيرة، إذ أصبح الآن سحب التطبيقات على الشاشة الرئيسية أكثر سلاسة.

وعلى صعيدًا آخر، يضيف التحديث تخطيطًا أفقيًا لساعة شاشة القفل. يمكنك الآن اختيار عدم إظهار المسار عند رسم نمط شاشة القفل لفتح جهازك. ويمكنك ضبط مستوى الصوت في الإعدادات السريعة.

كما يمكنك الآن ضبط حجم النافذة العائمة عن طريق سحب الجزء السفلي منها والتمرير لأعلى لإغلاق نافذة صغيرة.

وعلاوةً على ذلك، يحسن التحديث استقرار النظام، فهو يدمج تصحيح أمان أندرويد لشهر أبريل 2024 لتعزيز أمان النظام.

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