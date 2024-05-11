تكنولوجيا: إطلاق جهاز التوجيه Xiaomi BE5000 Wi-Fi 7 مع HyperOS ودعم الشبكة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة شاومي عن جهاز توجيه جديد في الصين، BE5000، والذي يتميز بأحدث تقنيات Wi-Fi 7 مع سعر مغري.

رفي حين أن تفاصيل الإطلاق العالمي لم يتم الكشف عنها بعد، فإن BE5000 يقدم ترقية كبيرة للمستهلكين الصينيين الذين يتطلعون إلى تعزيز شبكة Wi-Fi المنزلية الخاصة بهم.

يعد جهاز BE5000 بسرعات فائقة السرعة، بحد أقصى نظري يبلغ 5011 ميجابت في الثانية. وتدعي شركة شاومي أن هذا يترجم إلى تحسن ملحوظ مقارنة بشبكة Wi-Fi 6، مع زيادة في الإنتاجية والسرعة تصل إلى 68 بالمئة و 48 بالمئة على التوالي.

وتتميز حزم BE5000 بميزات مثل Multi-Link Operation وتقنية Xrange 2.0 من شاومي لتوفير اتصالات أكثر سلاسة وتغطية أوسع. وهذا يُترجم إلى اتصال أكثر استقرارًا، وهو أمر مفيد بشكل خاص للمنازل الكبيرة أو المستخدمين الذين يعانون من انقطاع الإشارة.

سيقدر اللاعبون مسرع الألعاب المدمج، بينما يتيح التكامل مع نظام HyperOS من شاومي سهولة الاتصال بالأجهزة المنزلية الذكية وإدارتها.

يتميز جهاز BE5000 بتصميم أبيض أنيق مزود بخمسة هوائيات ويوفر مجموعة متنوعة من خيارات الاتصال، بما في ذلك منفذ 2.5G وثلاثة منافذ Gigabit LAN.

يبلغ سعر جهاز التوجيه BE5000 من شاومي 279 يوانًا فقط (حوالي 40 دولارًا) في الصين. ومن غير المعروف حاليًا ما إذا كانت الشركة تخطط لإطلاق جهاز التوجيه في السوق العالمية أو متى.

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