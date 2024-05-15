تكنولوجيا: تحديث Gemini 1.5 Pro يقدم اللوحة الجانبية في تطبيقات Gmail وGoogle Docs وغيرها #GoogleIO24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم جوجل لمستخدمي تطبيقات المتصفح من Gmail وGoogle Docs وأيضاً Drive ميزة اللوحة الجانبية التي ترتكز على تحديث Gemini 1.5 Pro للذكاء الإصطناعي.

كشف فريق العمل في “Google Workspace” عن بدء دفع الإمكانيات الجديدة لمنصة Gemini للذكاء الإصطناعي في عدد من المراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى دفع مميزات “ساعدني” في التطبيقات المتنوعة.

وفي المرحلة الثانية الآن تقدم جوجل اللوحة الجانبية في تطبيقات المتصفح من Gmail وGoogle Docs وأيضاً Drive والتي تتيح للمستخدمين إنهاء الكثير من الإجراءات في تطبيقات Workspace بإستخدام Gemini.

وتعمل اللوحة الجانبية في التطبيقات على تلخيص وتحليل البريد الوارد في تطبيق Gmail، ووثائق Drive، مع دعم تثبيت النتائج في محرك بحث جوجل.

وتتوفر ميزة اللوحة الجانبية في Gmail Docs، وجداول البيانات، والعروض التقديمية، وDrive المدعومة بتحديث Gemini 1.5 Pro.

كما يتضمن Google Workspace مجموعة كاملة من نماذج جوجل المتاحة للمستخدم للإختيار من بينها، ولقد أكدت جوجل على الإستمرار في إضافة نوافذ جديدة لدعم أكبر قدر من الإحتياجات المستقبلية.

وفي المرحلة الثالثة ستعمل جوجل على اختبار “سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي” في Workspace Labs لتشغيل تلقائي للمهام.

المصدر