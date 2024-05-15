اعتبارا من الغد .. موجة حارة تضرب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر غدًا الخميس، بموجة ارتفاع في درجات الحرارة؛ نتيجة التأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وكتل هوائية صحراوية.

ونوهت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأربعاء، أن تلك الموجة مستمرة على مدار الأسبوع المقبل، منوهة أن العظمى على القاهرة تتجاوز 36 درجة.

وأشارت إلى أن البلاد تشهد اليوم الأربعاء، استقرارًا في الأحوال الجوية، قائلة إن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها؛ نتيجة التأثر بمنخفض جوي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا؛ معتدلة في قيم درجات حرارتها، موضحة أن الأجواء ربيعية حارة نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية.

وذكرت أن الأجواء مائلة للبرودة في معظم المحافظات الشمالية، خاصة بالمدن الجديدة والأماكن المفتوحة والمحافظات ذات الظهير الصحراوي.

وحذرت من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة؛ لأن سرعات الرياح تتجاوز 70 كم/ الساعة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بما يتراوح بين 2.5 إلى 4.5 متر، منوهة أنهم غير مؤهلين لأعمال الصيد والتنزه والملاحة.

وأفادت باستمرار نشاط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية اليوم، محذرة من أنه مثير للرمال والأتربة على محافظات شمال وجنوب الصعيد ومناطق من جنوب سيناء.