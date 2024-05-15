شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة طريق مكة.. مزايا الجهاز المتنقل الذكي لخدمات المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع "سدايا"، الجهاز المتنقل المعزز بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة في مبادرة طريق مكة، لإنهاء إجراءات المستفيدين.
أهم أهداف الجهاز
- إنهاء إجراءات المستفيدين وكبار السن وذوي الإعاقة آليًا.
- معالجة بيانات المستفيدين في أنظمة وزارة الداخلية للمصادقة عليها بيسر وسهولة.
- التأكد من سلامة وثائق السفر والتأشيرات.
خدمات الجهاز
- أخذ الخصائص الحيوية العشرية.
- التقاط صورة الوجه.
- قراءة بيانات جوازات المسافرين.