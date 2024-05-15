تكنولوجيا: محرك بحث جوجل يضيف فلتر للمتصفح لإظهار الروابط فقط #GoogleIO24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت جوجل تجربة التصفح الجديدة التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي والتي تتوفر لجميع مستخدمي شبكة الإنترنت، وتتضمن الآلية الجديدة تجربة سلسة للتصفح تدعم المستخدم بفلترة الروابط.

تتضمن نتائج البحث في محرك جوجل عدد من الطبقات غالباً، والتي تشمل نتائج التسوق، و”لوحات المعرفة” التي تقدم تفاصيل مبسطة، أو بعض المقتطفات المميزة لصفحات الإنترنت.

ومع ميزة “AI Overviews” الجديدة سيتم تلخيص نتائج البحث للمستخدمين، لذا لن يحتاج المستخدم إلى الخروج من نتائج البحث.

وتؤكد جوجل على أن “AI Overviews” هي ميزة جديدة للبحث حيث لا يمكن إيقاف هذه الميزة بسلاسة، كما ستظهر للمستخدم في الكثير من عمليات البحث، بشكل خاص عند طرح المستخدم للأسئلة.

كما أشارت جوجل إلى خططها لإضافة مرشح ال“Web” إلى نتائج البحث، والذي يعمل على تصفية الصور، ومقاطع الفيديو لعرض روابط الويب فقط في النهاية.

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