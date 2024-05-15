تكنولوجيا: دفع الإصدار التجريبي الثاني من Android 15 لهواتف Pixel بهذه المميزات #GoogleIO24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل في اليوم الثاني لإنطلاق فعاليات مؤتمر المطوريين للعام 2024 عن إطلاق الإصدار التجريبي الثاني من تحديث Android 15 لهواتف Pixel، وفي السطور القادمة نستعرض المميزات الجديدة في هذا الإصدار.

ينطلق الإصدار التجريبي الأول من تحديث Android 15 لمستخدمي هواتف Honor وiQOO وLenovo وNothing وOnePlus وOPPO وRealme وSharp وTecno وvivo وXiaomi، بينما ينطلق الإصدار التجريبي الثاني لهواتف Pixel بالمميزات التالية:

ميزة Private Space: وهي أحدث المميزات المقدمة في الإصدار التجريبي الثاني من تحديث Android 15، ويمكن للمستخدم من خلال هذه الميزة تخصيص مساحة خاصة للتطبيقات المفضلة أو المختارة من المستخدم، والتي تكون محجوبة بعيد عن أنظار الأخرين.

ويمكن الدخول لهذه المساحة الخاصة للتطبيقات عبر الجزء السفلي من درج التطبيقات وذلك عبر التسجيل بالبصمة أو إدخال كلمة مرور محددة مسبقاً، ويمكن على سبيل المثال حجب تطبيق الصحة في هذه المساحة، أو التطبيقات المصرفية التي تتضمن معلومات خاصة بالمستخدم.

كما تقدم هذه الميزة جزء محجوب بشكل تام في الإشعارات والبيانات، والذي يكون منفصل عن البيانات والإشعارات الأخرى في الهاتف، أيضاً تكون البيانات الخاصة بهذا الجزء محجوبة عن المهام المتعددة الحالية والإعدادات بشكل خاص عند غلق هذه المساحة.

وفي حالة إلغاء القفل سيتم مشاركة لقطات الشاشة والصور الخاصة بالتطبيقات في هذه المساحة في النظام، مع دعم وصول التطبيقات الأخرى لهذه المساحة.

وللأجهزة اللوحية أو الهواتف القابلة للطي توجد ميزة “Save app pairs” التي تدعم إنشاء شاشة مقسمة ثم النقر على الزر الجديد في قائمة “Recents” للإضافة إلى الشاشة الرئيسية حيث تظهر التطبيقات المشتركة في شريط المهام.

كما يضيف الإصدار التجريبي الثاني بعض المميزات الأخرى مثل:

يدعم الإصدار التجريبي من تحديث Android 15 إعداد إهتزازات للإشعارات وفقاً للقنوات المختلفة

يقدم Health Connect اثنان من فئات البيانات الجديدة التي تشمل درجة حرارة الجلد وخطط التدريب

تغيير جديد في نمط صورة داخل صورة للإنتقال بسلاسة عند إختيار هذا النمط، وهي ميزة تهدف لدعم المستخدمين مع التطبيقات التي تتميز بواجهة متراكبة، حيث يتاح للمستخدم حجب العناصر المتراكبة في واجهة التطبيقات

أيضاً للتطبيقات التي تعمل على طلب الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو بشكل متكرر يقدم هذا الإصدار دعم لهذه التطبيقات لتسليط الضوء على أحدث الصور ومقاطع الفيديو عند منح تصريح الوصول.

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