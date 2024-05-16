تكنولوجيا: الإصدار التجريبي الثاني من Android 15 يجلب تصميم جديد لقائمة التحكم في الصوتيات #GoogleIO24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق الإصدار التجريبي الثاني من تحديث Android 15 بمجموعة من التغييرات، ومن بين هذه التغييرات التصميم الجديد لقائمة التحكم في الصوتيات.

تأتي قائمة التحكم في مستوى الصوتيات بتصميم محسن في الإصدار التجريبي الثاني من تحديث Android 15.

ولا تشمل هذه التغييرات في تصميم قائمة الصوتيات شريط التمرير الذي يظهر عند النقر على مفتاح مستوى الصوتيات.

وتكشف قائمة الصوتيات الآن عن مزيد من الإختيارات للتحكم في الصوتيات، والتي تختلف عن قائمة الصوتيات التي قدمت للمرة الأولى في Android 10.

ويتميز تصميم قائمة الصوتيات في الإصدار التجريبي الثاني من Android 15 بتصميم أقرب لواجهة “Material You”، حيث تأتي أشرطة التمرير في القائمة بتصميم مميز بألوان حيوية، على أن تقدم أشرطة التمرير المهام ذاتها.

أيضاً يشمل التصميم الجديد “Live Caption” في الجزء السفلي من الصفحة، مع محول لإخراج الصوتيات، كما يدعم نظام الأندوريد بالفعل تبديل إخراج الصوتيات عبر الإعدادات السريعة، كما تتضمن القائمة شريط تمرير لتحديد حجم الصوتيات.

ويوجد أيضاً زر إلى جانب منزلق “Media” يعمل على إنشاء موجز للقائمة في الأسفل، على أن يتم تثبيت الحالة المختارة عند فتح القائمة من جديد.

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