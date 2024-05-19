شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير لشركات الذكاء الاصطناعي من "الاستخدام غير المصرح به" لمحتوى سوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت شركة سونى ميوزك رسائل إلى مئات شركات التكنولوجيا وحذرتها من استخدام محتواها دون إذن في تدريب الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج، التي حصلت على نسخة من الرسالة.

وتم إرسال الرسالة إلى أكثر من 700 شركة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومنصات البث المباشر، وقالت إن "الاستخدام غير المصرح به" لمحتوى Sony Music لأنظمة الذكاء الاصطناعي يحرم الشركة والفنانين من "السيطرة والتعويض" على أعمالهم.

وتدعو الرسالة، وفقًا لبلومبرج، إلى "تدريب أو تطوير أو تسويق أنظمة الذكاء الاصطناعي" التي تستخدم مواد محمية بحقوق الطبع والنشر، بما في ذلك الموسيقى والفن وكلمات الأغاني، و يشمل فنانو Sony Music Doja Cat وBilly Joel وCeline Dion وLil Nas X وغيرهم الكثير، ولم تستجب شركة Sony Music على الفور لطلب التعليق.

وكانت صناعة الموسيقى عدوانية بشكل خاص في جهودها للتحكم في كيفية استخدام أعمالها المحمية بحقوق الطبع والنشر عندما يتعلق الأمر بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وعلى موقع يوتيوب حيث انتشرت عمليات استنساخ صوت الموسيقيين باستخدام الذكاء الاصطناعي في العام الماضي، توسطت شركات الإنتاج في وضع مجموعة صارمة من القواعد التي تنطبق على صناعة الموسيقى (يحصل كل شخص آخر على حماية أكثر مرونة)، وفي الوقت نفسه قدمت المنصة أدوات موسيقى تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل Dream Track، والتي تولد أغانٍ بأسلوب مجموعة من الفنانين بناءً على المطالبات النصية.

ولعل المثال الأكثر وضوحًا على الصراع حول حقوق الطبع والنشر للموسيقى والذكاء الاصطناعي كان على تيك توك ، في فبراير سحبت مجموعة Universal Music Group القائمة الكاملة لموسيقى الفنانين من المنصة بعد انهيار مفاوضات الترخيص، و صمتت مقاطع الفيديو واسعة الانتشار مع اختفاء أغاني لفنانين مثل تايلور سويفت وأريانا غراندي من المنصة.

لكن الغياب لم يدم طويلاً: في أبريل، قبل إصدار ألبومها الجديد، عادت موسيقى Swift بصمت إلى TikTok ، وبحلول أوائل شهر مايو، انتهت المواجهة، وعاد فنانو UMG إلى TikTok .

وتقول الشركتان إنه تم التوصل إلى اتفاق يتضمن المزيد من الحماية حول الذكاء الاصطناعي و"فرص تحقيق الدخل الجديدة" في مجال التجارة الإلكترونية.

وجاء في بيان صحفي: "ستعمل TikTok وUMG معًا لضمان أن تطوير الذكاء الاصطناعي عبر صناعة الموسيقى سيحمي الفن البشري والاقتصاد الذي يتدفق إلى هؤلاء الفنانين وكتاب الأغاني".

وبعيدًا عن حقوق الطبع والنشر، أثارت النسخ الصوتية التي أنشأها الذكاء الاصطناعي والمستخدمة لإنشاء أغانٍ جديدة تساؤلات حول مدى سيطرة الشخص على صوته .

وقامت شركات الذكاء الاصطناعي بتدريب النماذج على مكتبات التسجيلات غالبًا دون موافقة وسمحت للجمهور باستخدام النماذج لإنشاء مواد جديدة، لكن حتى المطالبة بحق الدعاية والمثال قد يكون أمرًا صعبًا، نظرًا لمزيج القوانين التي تختلف من ولاية إلى أخرى في الولايات المتحدة.