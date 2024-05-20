شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين ترسل 4 أقمار اصطناعية إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين، اليوم الإثنين، صاروخا حاملا من طراز "لونج مارش-2 دي"؛ لإرسال أربعة أقمار اصطناعية إلى الفضاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن الصاروخ انطلق في الساعة 11:06 صباحا (بتوقيت بكين) من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي بشمالي الصين، وتحمل كوكبة الأقمار الاصطناعية اسم "بكين -3سي".. مضيفة أن هذه المهمة رقم (523) لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".

علي جانب أخر تم تأجيل مهمة رواد الفضاء الأولى لمركبة الفضاء Starliner الجديدة التابعة لشركة Boeing لمدة أربعة أيام إضافية، حتى 25 مايو، وفقًا لتقرير سبيس.

وكان يوم الثلاثاء (21 مايو) هو آخر موعد مستهدف لإطلاق اختبار طيران طاقم ستارلاينر (CFT)، والذي سيرسل رواد فضاء ناسا سوني ويليامز وبوتش ويلمور إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) للإقامة لمدة أسبوع تقريبًا.

لكن وكالة ناسا أعلنت أنها تتطلع الآن إلى 25 مايو للإقلاع، الذي سيتم على متن صاروخ أطلس الخامس من United Launch Alliance (ULA) من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء ، على ساحل فلوريدا الفضائي.