شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإعلان عن الجيل الثاني من AirTag في عام 2025.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت ثلاث سنوات منذ أن قدمت شركة أبل AirTag، وهو جهاز تعقب العناصر الذي يتكامل مع أجهزة أبل ومع ذلك، لم يُسمع سوى القليل عن خطط شركة أبل للجيل الجديد باستثناء أنه من المفترض أن يصل بحلول عام 2025، وفقًا لموقع 9to5mac.

شائعات عن AirTag 2

وكما أفاد مارك جورمان من بلومبرج، فمن المقرر أن تصل نسخة جديدة من AirTag "في منتصف العام المقبل تقريبًا"، وتم الإعلان عن AirTag الأصلي في أبريل 2021، لذا من الممكن أن تطلق الشركة الجيل الثاني في نفس الوقت تقريبًا من العام المقبل.

وأفاد الصحفي أيضًا أن شركة آبل تجري اختبارات تصنيع مع شركائها في آسيا من أجل شحن المنتج (الذي يحمل الاسم الرمزي B589) في عام 2025.

وفقًا لجورمان، من المتوقع طرح AirTag 2 "بشريحة أفضل مع تحسين تتبع الموقع"، ومن المحتمل أن تحتوي AirTag 2 على نفس شريحة النطاق فائق العرض من الجيل الثاني مثل طرازات iPhone 15 وApple Watch Series 9 وUltra 2.

وبينما تعمل شريحة U1 فقط على مسافة بضعة أمتار (حوالي 10 أمتار)، فإن الجيل الثاني من شريحة UWB من أبل يعمل على مسافات طويلة تصل إلى 60 مترًا، وقد مكن هذا الشركة من إنشاء ميزة جديدة تتيح للمستخدمين العثور على أصدقائهم من خلال ميزة البحث الدقيق.

يمكن لشركة أبل أيضًا تقديم إصدارات جديدة من AirTag بأشكال مختلفة، على الرغم من عدم وجود شائعات عن ذلك، وبطبيعة الحال، فإن ملحقات AirTag الجديدة لن تكون مستبعدة أيضًا.