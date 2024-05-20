شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستطرح iPhone 16 بلونين جديدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تصبح تشكيلة iPhone 16 رسميًا في سبتمبر بأربعة إصدارات – iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، في حين أن التفاصيل المتعلقة ببطارية الهاتف الذكي وشاشته ومجموعة الشرائح قد تسربت عدة مرات، يشير تسرب جديد إلى أنه سيتم تقديمه بلونين إضافيين مقارنة بمجموعة iPhone 15، يمكن أن تكون طرازات Pro متاحة بأربعة ألوان، وفقاً لموقع gadgets360.

شارك محلل أبل Ming-Chi Kuo توقعاته بشأن خيارات ألوان iPhone 16 على X، ووفقًا للمحلل، سيتم تقديم iPhone 16 وiPhone 16 Pro Max باللون الأسود والأبيض (أو الفضي) والرمادي والوردي، يقال إن اللون الوردي الجديد يحل محل اللون الأزرق التيتانيوم لجهاز iPhone 15 Pro، يتوفر iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بألوان التيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الأبيض، والتيتانيوم الأزرق.

بالنسبة إلى iPhone 16 وiPhone 16 Plus الأساسيين، يتوقع Kuo ألوانًا هي الأسود والأبيض والأخضر والوردي والأزرق، ويشير هذا إلى أنه سيتم إسقاط اللون الأصفر لجهاز iPhone 15 لصالح اللون الأبيض، ويقال إن شركة أبل تستخدم أسماء مختلفة للألوان حتى لو لم تتغير درجة الألوان، يتوفر iPhone 15 وiPhone 15 Plus بالألوان الأسود والأزرق والأخضر والوردي والأصفر.

واقترحت التسريبات السابقة أيضًا طراز iPhone 16 باللون الأرجواني، لكن Kuo لم يذكر اللون الأرجواني في منشوره.

يقال إن iPhone 16 Pro سيحصل على شاشة مقاس 6.3 بوصة، في حين من المتوقع أن يتميز iPhone 16 Pro Max بشاشة أكبر مقاس 6.9 بوصة، وإن هاتفي iPhone 16 وiPhone 16 Plus سيحتفظان بشاشتي 6.1 بوصة و6.7 بوصة من أسلافهما، ويمكنهم الحصول على أزرار سعوية جديدة أيضًا.