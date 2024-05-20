برنامج الشراكة مع TEMU 2024 وأرباح تصل الى 100 ألف دولار شهريًا

نتحدث في هذا المقال عن متجر TEMU وهو من المتاجر الإلكترونية التي يمكنك ان تقابلها على الإنترنت في أي وقت، متجر من المتاجر المميزة في عالم الإنترنت والذي يحمل مجموعة واسعة من المنتجات والبضاعة التي تتنوع بين المنتجات المنزلية ومنتجات الموضة، مع مراعاة ان المتجر يقدم كل الأسعار بشكل رخيص نسبيًا مقارنة بأسعار أخرى، الكثير من المستخدمين سيحبون التسوق من على متجر مثل متجر TEMU بسبب هذه النقاط.

كيف نستعمل أكواد TEMU؟

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كلمة TEMU اختصار لجملة Team Up Price Down، وهي شركة متخصصة في عالم التجارة الإلكترونية e-commerce تقوم بإيصال المستهلكين الى ملايين التجار المختلفين حول العالم والى ملايين المصنعين والماركات كذلك، بالتالي يُساعد كل المستخدمين في الحصول على تجربة جيدة لحياتهم، موقع TEMU يلتزم بتقديم جودة مرتفعة ومقبولة للمنتجات التي يقدمها للمستهلكين، لمساعدتهم في الحصول على جودة ممتازة، شركة TEMU ظهرت في البداية في بوسطن عام 2022

نحن هنا نريد الحديث عن نقطة مهمة جدًا وهي اذا كان لدي كود خصم خاص بي فكيف استعمله؟ بالطبع نحن نقدم لك كود خصم aff07203 الذي يقدم لك خصم يصل الى 30% على المنتجات على الموقع لتستطيع تجربة الموقع كما تحب، كيف تستعمله؟

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عن برنامج الشراكة مع TEMU

من منا لا يريد صنع المزيد من المال؟ او ان يكون لك مدونة او منصة خاصة بك -لا تحاول ان تنافسنا لأننا لا نُنافس- برنامج الشراكة مع TEMU يساعدك على ذلك، هو صفقة جيدة تُساعدك في الحصول على نسبة من الأرباح نتيجة تسويق منتجات معروضة على الموقع، هناك بعض الفوائد العائدة من منتجاتهم وهي تبدو وسيلة مربحة للماركات التي تبدأ في النمو، في الواقع انك يمكن ان ترى في هذه الفترة بعض الروابط من هذا الموقع تروج لمنتجات خاصة بكثرة.

ما لا تعرفه فبرنامج الشراكة مع TEMU متاح للجميع في أن يشترك فيه، فهذا سيساعدك في الحصول على مصدر ربح مستقر من المال خاصة ان كنت من مؤثري الإنترنت influencer الذي تريد الحصول على مال من المشاهدات التي تحصل عليها فلا تبحث عن مصدر آخر غير برنامج الشراكة مع TEMU لتربح أرباح تصل في أفضل الأوقات الى 100 الف دولار شهرية، هذا البرنامج بداية مربحة.

كم يمكنك ان تكسب من برنامج الشراكة مع TEMU؟

يمكنك ان تربح ما يصل الى 100 الف دولار شهريًا اذا كنت مهتمًا بالدخول في برنامج الشراكة مع TEMU فسيكون من حسن حظك ان تتعرف ان الشركة تقدم سياسة واضحة وصريحة للموقع، وتوضح ان هناك عدة طرق للحصول على المال بسهولة، منهم الآتي

امكانية الحصول على 5 دولارات لكل شخص جديد يُسجل في التطبيق عن طريق رابطك الخاص

الحصول على عائد عن كل عملية شراء يقوم بها مشتركوا البرنامج عن طريق الرابط الرسمي الخاص بك بناء على المبلغ الذي تم دفعه. للمشتروات بين 0.00$ حتى 49.99$ ستحصل على 5% عائد للمشتروات بين 50.00$ حتى 99.99$ ستحصل على 10 عائد للمشتروات 100.00$ ستحصل على 20% عائد

امكانية الحصول على مكافآت مالية اذا كنت من أعلى 50 مشترك في برنامج الشراكة للـ3 أيام الأخيرة

الحصول على 20% عائد ثانوي اذا قمت بدعوة شخص آخر لبرنامج الشراكة يقدم TEMU عائد على مستوى ثانوي للمشتركين في برنامج الشراكة مما يسمح لهم بالحصول على عائد من المشتركين الآخرين الذين دخلوا البرنامج عن طريق الدعوة، بهذا الأمر يمكنك الحصول على عائد ثانوي يساوي 20% منت ارباح هذا الشخص المشترك من دعوتك، بالتالي يمكنك ان تُكبر من أرباحك ومنظمتك



كيف تبدأ في برنامج الشراكة مع TEMU؟

بمجرد ان تسجل في برنامج الشراكة مع TEMU ستحصل على كود دعوة في حسابك الشخصي وفي صفحة حسابك، فهناك عدة طرق للبدأ في جني الأرباح عن طريق البرنامج

اذا كنت من مشاهير السوشيال ميديا ولديك صفحة قوية على أي تطبيق مثل TikTok او Youtube او انستجرام او فيسبوك يمكنك نشر الرابط الدعائي الخاص بك عن طريق نشر منشورات تتضمنه لتحصل على ارباح من زيارات المتابعين، لذلك اهتم بالمحتوى الذي تنشره وكلما زاد التفاعل مع منشوراتك كلما حصلت على أرباح أكثر اذا كنت من المدونين يمكنك كتابة مقالات SEO عن منتجات TEMU المختلفة او عن برنامج الشراكة مع TEMU -مثل هذا المقال- والذي يمكنك ان تضع فيه رابط الدعوة الخاص بك والكود الخاص بك كذلك. اذا كان لديك موقع خاص بك او انت مدون متخصص في الكوبونات والعروض مع معدل زيارات مرتفعة فإن برنامج TEMU فرصة ممتازة لك ليراك المزيد من الناس ولتروج للرابط والكود الخاصين بك. أي منصة أخرى يمكنك استعمالها لنشر رابطك الخاص طالما هذا مناسب لسياسة استعمال TEMU.

مقارنة مع برامج شراكة أخرى

بالمقارنة مع برامج الشراكة الأخرى فإن برنامج TEMU يقدم نسبة تتراوح بين 5% الى 20% في كل الأقسام بناء على المشتروات التي تتم على الموقع وان كنت مناسبة او لا لنسبة معينة، ولكنه لا يقدم أرباح زائدة لأي مشترك ترك البرنامج وعاد من جديد، وبتوفر دول جديدة في البرنامج مع زيارات مرتفعة للموقع فإن الإشتراك في برنامج الشراكة أصبح إختيارًا جيدًا، لأنه موقع تسوق مشهور الآن.

انها فكرة جيدة ان تقوم بالتسجيل في برنامج TEMU الآن قبل ان يقوم الموقع بتغيير نسب الأأرباح الخاصة به او الحد الأقصى للربح الشهري من الموقع، لا نعرف ان ذلك سيحدث في وقت قريب ام لا لكن سنحدث المقال في حال حدث ذلك.

اذا كنت تبحث عن برنامج شراكة مع معدل أرباح مرتفع وعوائد جيدة فإن برنامج الشراكة مع TEMU سيكون خيار ممتاز لك، هو واحد من أفضل برامج الشراكة التي ستجدها في عالم برامج الشراكة المتاحة، سجل الآن واشترك في البرنامج للشراكة واستعمل كود aff07203 للحصول على خصم 30% على عملية شرائك.