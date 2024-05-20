شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيرباص تكشف عن هليكوبتر بنصف مروحية ونصف طائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع رجال الأعمال والسياسيون في قاعدة طائرات الهليكوبتر في فرنسا للكشف العلني الأول عن طائرة Racer الجديدة من شركة إيرباص.

وتبدو Racer وكأنها طائرة هليكوبتر عادية، ولكنها تحتوي على جناحين ودوارين متجهين للأمام، ما يعني أنها تستطيع الإقلاع عموديًا مثل المروحية، والتحليق بسرعة مثل الطائرة، بسرعة كبيرة.

يمكن للمتسابق أن يصل إلى سرعة تزيد عن 400 كم/ساعة، وهذا يتفوق على المروحيات المدنية التي تحلق بسرعة حوالي 200 كم / ساعة، فهي أسرع من المروحيات العسكرية مثل بلاك هوك (295 كم/ساعة) أو شينوك (302 كم/ساعة).

يمكن للمروحية تسريع أوقات الاستجابة لفرق البحث والإنقاذ والعاملين الطبيين ويمكن حتى استخدامه كحافلة مكوكية بين المدن.

تعتمد الطائرة العمودية على تصميم نصف الطائرة ونصف المروحية لطائرة إيرباص X3، وبالعودة إلى عام 2013، حطمت هذه الطائرة التجريبية الرقم القياسي لسرعة طائرة هليكوبتر بوصولها إلى 472 كم/ساعة.

يهدف Racer إلى جعل هذه الصيغة المركبة أقرب إلى التسويق التجاري.



وقال جوليان جيتون، الذي ترأس تطوير Racer: "السرعة بأي ثمن، دون مراعاة التأثير الاقتصادي والبيئي، لا تهم أحداً".

تم إطلاق Racer في إطار البرنامج الأوروبي Clean Sky 2 الذي يشجع على تطوير النقل الجوي منخفض الانبعاثات.

وبموجب هذه المبادرة، كان على شركة Racer أن تثبت انخفاضًا بنسبة 20% في استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بطائرة تقليدية لها نفس الوزن.

وقالت شركة إيرباص بعد الرحلات التجريبية الأولى في أبريل إن شركة Racer انتهى بها الأمر إلى تحقيق هذه الأهداف.

من خلال توفير 40% من إجمالي الرفع، يقوم جناح Racer بإزالة الحمل عن الدوار، مما يقلل من الأحمال الديناميكية والاهتزازات.

وتقول إيرباص أيضًا إنها ستكون أكثر راحة من المروحية التقليدية.

تم إجراء عرض الطيران في قاعدة طائرات إيرباص للمروحيات في مارينيان بجنوب فرنسا، وذكرت رويترز أن نحو 150 من المسؤولين التنفيذيين في الصناعة والسياسيين وممثلي الاتحاد الأوروبي حضروا المؤتمر.

في الوقت الحالي، لا تزال طائرة Racer بمثابة طائرة تجريبية - على الرغم من أن تكلفة تصنيعها 200 مليون يورو، ومع ذلك إذا اجتذبت شركة إيرباص اهتمامًا كافيًا من المشترين المحتملين، فمن يدري، فقد يتم طرحها للبيع يومًا ما.

عند الحديث عن المروحيات فائقة السرعة، تعمل شركة Bell Helicopter ومقرها الولايات المتحدة حاليًا على تطوير طائرة ذات مروحية قابلة للإمالة لجيش الولايات المتحدة تبلغ سرعتها القصوى 556 كم / ساعة.

يُطلق على الطائرة اسم Bell V-280 Valor، ويمكن لدواراتها أن تكون متجهة للأسفل أثناء الإقلاع العمودي ثم تدور حول نفسها للأمام لتطير تقريبًا مثل الطائرة.

ومع ذلك، فإن المروحيات المائلة ليست طائرات هليكوبتر من الناحية الفنية، لذا فإن سجل إيرباص لا يزال قائماً.