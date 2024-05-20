تكنولوجيا: جوجل تكشف عن ما يجيده الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز والمزيد من تطبيقات أندرويد التي تستخدم Gemini Nano

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد الذكاء الاصطناعي على الأجهزة أولوية كبيرة لنظام أندرويد من الآن فصاعدا، وقد شاركت جوجل المزيد من موارد المطورين في مؤتمر I/O 2024.

قدمت جلسة I/O 2024 “الذكاء الاصطناعي على جهاز أندرويد” حالات استخدام جيدة” للذكاء الاصطناعي المولد على الجهاز:

الاستهلاك : تقديم ملخص أو نظرة عامة على النص.

الإنشاء : اقتراح ردود في تطبيقات المراسلة أو إنشاء / إعادة صياغة النص.

التصنيف : الكشف عن المشاعر / الحالة المزاجية في المحادثات أو الرسائل النصية.

بشكل عام، تشمل الفوائد المعالجة المحلية الآمنة، والتوفر دون الاتصال بالإنترنت، وتقليل زمن الوصول، وعدم وجود تكاليف (سحابية) إضافية.

وتتمثل القيود في انخفاض حجم المعلمة عند 2-3 مليار، أو “تقريبًا أصغر من نظيراتها المستندة إلى السحابة“.

هناك أيضًا نافذة سياق أصغر وكيف سيكون النموذج أقل تعميمًا. على هذا النحو، “يعد الضبط الدقيق أمرًا بالغ الأهمية للحصول على دقة جيدة.”

Gemini Nano هو “الوضع الأساسي المفضل لنظام أندرويد لإنشاء نسخ GenAI على الجهاز“، ولكن يمكنك أيضًا تشغيل Gemma والنماذج المفتوحة الأخرى.

حتى الآن، فقط تطبيقات جوجل – Summarize in Pixel Recorder، و Magic Compose في رسائل جوجل، وGboard Smart Response – هي التي تستفيد من هذه الميزة، لكن جوجل كانت “تتعاون بنشاط مع المطورين الذين لديهم حالات استخدام Gemini مقنعة على الجهاز” من خلال برنامج الوصول المبكر. ومن المتوقع إطلاق هذه في عام 2024.

وفي الوقت نفسه، ستستخدم جوجل قريبًا Gemini Nano للتسميات التوضيحية لـ TalkBack، واقتراحات Gemini الديناميكية، وتنبيهات البريد العشوائي، في حين سيتم تحديث Multimodality في وقت لاحق من هذا العام “يبدأ مع Pixel”.

لاحظت جوجل أيضًا حالة الذكاء الاصطناعي العام على الجهاز قبل عام وما هي التحسينات التي تم إجراؤها منذ ذلك الحين، مثل تسريع الأجهزة:

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