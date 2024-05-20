تكنولوجيا: شركة Adobe تهدد بمقاضاة محاكي Nintendo Delta بسبب شعاره المشابه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اضطرت شركة Delta، وهي محاكي يمكنها تشغيل ألعاب نينتندو، إلى تغيير شعارها بعد أن هددت شركة Adobe باتخاذ إجراء قانوني.

وقد حذرت شركة Adobe شركة Delta من أن شعاراتها متشابهة للغاية، حيث تنتهك أيقونة التطبيق الخاصة بها رمز Adobe “A” المعروف. وطلبت منها تغيير شعارها حتى لا ينتهك حقوق الشركة.

وبحسب ما ورد تلقت شركة Delta بريدًا إلكترونيًا من شركة أبل أيضًا، تخبر المطور أن Adobe طلبت منها إزالة تطبيق المحاكي.

إذا كنت تتذكر، فقد بدأت شركة أبل في السماح بمحاكيات الألعاب القديمة على متجر التطبيقات، طالما أنها لا تقدم ألعاب مقرصنة للتنزيل.

كانت شركة Delta واحدة من أوائل الشركات التي تمت الموافقة على إدراجها وكانت على قمة مخططات أبل لفترة من الوقت، وربما يكون هذا هو السبب وراء لفت انتباه Adobe.

وأخبر المطور كلاً من Adobe وأبل أن للشعار كان نسخة مبسطة من الحرف اليوناني “delta”، وليس حرف A.

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