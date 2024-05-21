تكنولوجيا: Acer تعلن عن جيل جديد من أجهزة Swift بعلامة “Copilot Plus” التجارية #Build 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Acer خلال فعاليات مؤتمر مايكروسوفت جهاز Swift 14 AI وهو أول إصدارات الشركة المميزة بسلسلة معالجات Snapdragon X.

ويعد جهاز Swift 14 AI أول أجهزة Acer المميزة بعلامة “Copilot Plus PC” التجارية، كما يتوفر هذا الإصدار باثنان من النماذج التي تختلف في التكوينات، مع مهام الذكاء الإصطناعي المقدمة في Windows 11 والتي تشمل مميزات Recall، والإبداع المشترك، وأيضاً الترجمة في الوقت الفعلي.

ويضم النموذج الرئيسي من جهاز Swift 14 AI معالج Snapdragon X Elite المميز بعدد 12 من الأنوية، بينما يضم النموذج الأخر معالج Snapdragon X Plus بعدد 10 من الأنوية، كما يضم كلا النموذجين وحدة معالجة عصبية 45 TOPS.

وينطلق النموذجين بذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة M.2 SSD، وتضم الأجهزة شاشة IPS بحجم 14.5 إنش، بدقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، كما تدعم الأجهزة معدل تحديث 120Hz.

وتقدم Acer الأجهزة بتقنية Wi-Fi 7، ودعم تقنية البلوتوث 5.4، كما تتميز الأجهزة باثنان من منافذ USB-C، و2 من منافذ USB-A، ومنفذ HDMI، مع كاميرة IR webcam بدقة 1440 بيكسل.

يذكر أن جهاز Acer Swift 14 AI يتوفر في شهر يوليو في أمريكا الشمالية بسعر يبدأ من 1099 دولار، وتصل الأجهزة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شهر يونيو بسعر يبدأ من 1499 يورو.

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