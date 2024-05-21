تكنولوجيا: HP تطلق أجهزة HP OmniBook X AI وHP EliteBook Ultra AI في حدث مايكروسوفت #Build 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنضم HP إلى الشركات المصنعة للأجهزة التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي بإصدارات الشركة الجديدة HP OmniBook X AI وHP EliteBook Ultra AI، والتي تستهدف بشكل رئيسي تبسيط تجربة المستخدم.

ولقد أطلقت Hp الإصدارات الجديدة بعلامة OmniBook التجارية مع EliteBook وProBook، على أن تأتي هذه الأجهزة بتجربة سلسلة للمستخدم ومباشرة لتحديد الأجهزة التي تدعم تقنية الذكاء الإصطناعي.

ومن بين أجهزة الشركة الجديدة HP OmniBook X AI وHP EliteBook Ultra AI، حيث يتميز OmniBook X AI باللون الأبيض.

كما يتميز هذا الإصدار بالتصميم الأنيق الذي يرتكز على معالجات كوالكوم Snapdragon X Elite، ويختلف هذا الإصدار بشكل رئيسي عن أجهزة HP التقليدية في وحدة المعالجة العصبية NPU، التي تأتي بقدرة على معالجة أكثر من 40 تريليون عملية في الثانية.

كما تتوفر أجهزة OmniBook X AI وEliteBook Ultra AI بمعالج Snapdragon X Elite الذي يرتكز على عدد 12 من الأنوية، ويتميز بوحدة معالجة عصبية بقدرة 45 TOPS، ولقد صممت هذه الأجهزة لدعم المستخدم لسنوات قادمة بفضل تطور تقنية الذكاء الإصطناعي.

وتشمل مميزات الذكاء الإصطناعي في هذه الأجهزة دعم الوصول إلى منصة ChatGPT-3.5 عبر برنامج AI Companion المدمج.

أيضاً تعمل تقنية الذكاء الإصطناعي على تحسين آداء الجيل الجديد من أجهزة HP، كما تقدم الشركة تطبيق Poly Camera Pro المثبت مسبقاً في الأجهزة، والذي يقدم مجموعة من الأدوات التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي في الكاميرة، مثل توضيح الخلفيات الضبابية، أو الفلاتر، أو التأطير التلقائي.

ومن المقرر أن يدعم تطبيق Poly Camera Pro العمل مع أي من كاميرات webcam، كما تعمل مميزات الذكاء الإصطناعي مع تطبيقات Zoom وMicrosoft Teams وGoogle Meet.

ولقد طورت أجهزة OmniBook X AI وEliteBook Ultra AI بكل المواصفات المتوقعة في هذه الفئة من الأجهزة، كما تتميز الأجهزة بتصميم فائق النحافة 0.55 إنش، وتصميم خفيف بوزن 1.35 كجم.

ويأتي كلا الجهازين بتصميم يتضمن غالق لكاميرة webcam، كما تنطلق الأجهزة بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وتتميز الشاشة بحجم 14 إنش ودقة 2240 في 1400 بيكسل بخاصية اللمس، ويأتي OmniBook بذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام، بينما يأتي أعلى نموذج من EliteBook بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.

وتؤكد الشركة على أن الأجهزة تأتي بآداء أسرع بنسبة 17% مقارنة بأجهزة MacBook Pro التي تتضمن نفس المواصفات، كما تتوافق أجهزة MacBook Pro وHP في التصميم المميز بالمروحة الصغيرة لتبريد المعالج.

وتأتي إصدارات HP الجديدة بعمر بطارية يتخطى 22 ساعة من التشغيل، أو 20 يوم في وضع الإستعداد، وينطلق OmniBook X AI بسعر يبدأ من 1200 دولار للنموذج المميز بسعة 1 تيرابايت، على أن يتوفر في 18 من شهر يونيو، بينما يتوفر EliteBook Ultra AI في نفس اليوم بسعر يبدأ من 1700 دولار.

المصدر