تكنولوجيا: Dell تطلق 5 من أجهزة الحاسب الجديدة بمعالجات كوالكوم #Build 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Dell خلال فعاليات مؤتمر مايكروسوفت 5 من الأجهزة الجديدة المميزة بمعالجات كوالكوم والتي تتضمن أجهزة XPS 13 (9345)، وInspiron 14، وInspiron 14 Plus، وLatitude 7455، وأيضاً Latitude 5455.

كانت شركة Dell صاحبة النصيب الأكبر من الأجهزة المعلن عنها في فعاليات مؤتمر مايكروسوفت Build 2024، حيث أطلقت جهاز XPS 13 بمعالج Snapdragon X Elite بعدد 12 من الأنوية مع تعزيز ثنائي للأنوية، كما تقدم Dell في السوق الصيني نموذج بمعالج X Plus بعدد 10 من الأنوية.

ويأتي هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 64 جيجا بايت رام وسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت في سعة PCIe SSD، كما يتوفر إختيار لاحقاً بسعة 4 تيرابايت.

أيضاً يتوفر XPS 13 بثلاثة إختيارات في الشاشة المميزة بحجم 13.4 إنش، حيث يتميز النموذج الأول بسطوع 500-nit ودقة عرض 1920 في 1200 بيكسل في لوحة IPS لا تدعم اللمس، وتدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

ويأتي الإختيار الثاني بنسبة سطوع 500-nit بدقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، في شاشة IPS تدعم خاصية اللمس، كما تدعم تقنية HDR، ومعدل تحديث 120Hz، كما يأتي النموذج الأخير بشاشة OLED بخاصية اللمس وسطوع 400-nit، كما تدعم الشاشة دقة عرض 2880 في 1800 بيكسل، ومعدل تحديث 60Hz، وتدعم تقنية HDR.

وتضم الأجهزة كاميرة webcam بدقة 1080 بيكسل، والتي تدعم Windows Hello، كما تأتي الأجهزة بمنافذ USB4 فئة C، و DisplayPort 2.1، و Power Delivery.

كما يتميز النموذج المميز بشاشة OLED بتصميم أنحف مقارنة بالنماذج المميزة بشاشة IPS بسماكة 0.58 إنش، بينما تأتي النماذج الأخرى بسماكة 0.60 إنش، وتأتي النماذج الثلاثة بوزن 1.18 جرام.

أيضاً كشفت Dell عن جهاز Dell Latitude 7455 الذي يتوفر بإختيارات بين معالج Snapdragon X Elite أو X Plus، وتدعم الأجهزة ذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة M.2 2230 SSD.

ويضم هذا الإصدار اثنان من منافذ USB4 فئة C، ومنفذ USB-A 3.2 Gen 1، ويأتي بفتحة لبطاقة ذاكرة microSD، ويضم مدخل للسماعات، مع كاميرة webcam تدعم Windows Hello، كما يتوفر نموذج إختياري يدعم إستشعار بصمة الأصبع، وفتحة uSIM إضافية للإتصال بشبكات 5G.

أيضاً يتوفر هذا الإصدار بإختيار واحد في الشاشة مميز بلوحة IPS بحجم 14 إنش، ودقة عرض 2650 في 1600 بيكسل ويدعم خاصية اللمس، وتتميز أجهزة Latitude بسماكة 0.67 إنش ووزن 1.44 كجم.

كما ينطلق Dell Inspiron 14 Plus (7441) بمعالج Snapdragon X Plus فقط بعدد 10 من الأنوية، أيضاً يدعم ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت في سعة M.2 SSD.

أيضاً يضم الجهاز شاشة IPS بحجم 14 إنش بخاصية اللمس ودقة 2560 في 1600 بيكسل، كما يضم الجهاز كاميرة webcam بدقة 1080 بيكسل لدعم Windows Hello.

ويأتي هذا الإصدار باثنان من منافذ USB4 فئة C، ومنفذ USB-A 3.2، مع فتحة لقارئ بطاقة ذاكرة microSD، ومدخل للسماعات، ويتميز الجهاز بوزن 1.44 كجم، وسماكة 0.58 إنش.

ومن المقرر أن يتوفر أجهزة XPS 13 وInspiron 14 Plus للطلب المسبق اليوم على أن يبدأ سعر XPS 13 من 1300 دولار تقريباً، بينما يبدأ سعر جهاز Inspiron 14 Plus من 1099 دولار تقريباً.

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