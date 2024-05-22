تكنولوجيا: تسريبات تؤكد خطط سامسونج لإطلاق ساعة Galaxy Watch7 Ultra الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار “Evan Blass” في تقرير جديد إلى خطط سامسونج لإطلاق ساعة Galaxy Watch7 Ultra الذكية، إلا أن التسريبات لم تؤكد على وجود إصدار Galaxy Z Fold 6 Ultra في منتجات سامسونج المرتقبة.

كشف “Evan Blass” عن قائمة تتضمن عدد من منتجات العملاق الكوري القادمة، والتي تتضمن سماعات Galaxy Buds3، وGalaxy Buds3 Pro اللاسلكية، وثلاثة نماذج من ساعات سامسونج الذكية Galaxy Watch، إلا أن هذه القائمة لا تتضمن إصدار سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 6 Ultra.

ومن المقرر أن تعقد سامسونج مؤتمر “Galaxy Unpacked” في شهر 10 من يوليو في مدينة باريس، على أن تكشف فيه عن الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي التي تتضمن هواتف Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6.

أيضاً من المقرر أن تقدم سامسونج خلال الحدث الجيل الجديد من الساعات الذكية Galaxy Watch7، مع Galaxy Rings.

من جانب أخر لم تكشف القائمة التي نشرت من “Evan Blass” عن نماذج مختلفة لإصدارات سامسونج القادمة من الهواتف القابلة للطي، لذا لم تتضمن القائمة تفاصيل عن هواتف Galaxy Z Fold 6 Ultra أو Galaxy Z Fold FE التي شغلت عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية.

وتشير بعض التوقعات إلى أن سامسونج قررت إلغاء خططها لإطلاق هذه الإصدارات، حيث كشفت القائمة عن هاتفي Galaxy Z Flip6 وGalaxy Z Fold6 فقط التي سجلت بأرقام Q6/B6.

من جانب أخر تؤكد القائمة على أن سامسونج تستعد لإطلاق ساعة Galaxy Watch7 Ultra الذكية، إلى جانب Galaxy Watch7 Pro وGalaxy Watch 7 Classic.

ولقد أكدت تسريبات أخرى على رصد 4 إصدارات من ساعات Galaxy Watch7 التي أعتمدت مؤخراً إستعداداً للإعلان الرسمي، ومن المقرر أن ينطلق الإصدار الرابع بعلامة Galaxy Watch FE التجارية في الأسواق.

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