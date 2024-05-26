شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب الفضائى يرصد ثلاثًا من أقدم المجرات فى الكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف علماء الفلك باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي JWST ثلاث من أقدم المجرات في الكون، والتي تم رصدها وهي تتشكل عندما كان عمر الكون يتراوح بين 400 مليون إلى 600 مليون سنة فقط.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه في صور تلسكوب جيمس ويب الفضائي، يشبه هذا الثلاثي المجري لطخات حمراء غامضة تتغذى على الهيليوم والهيدروجين القريبين على مدى ملايين السنين.

وقال الباحث الرئيسي للدراسة كاسبر إلم هاينتز، وهو عالم فيزياء فلكية في مركز الفجر الكوني (DAWN) في الدنمارك، في بيان: "يمكنك القول أن هذه هي الصور الأولى المباشرة لتشكيل المجرة التي رأيناها على الإطلاق"، مضيفا "بينما أظهر لنا جيمس ويب سابقًا مجرات مبكرة في مراحل لاحقة من التطور، فإننا نشهد هنا ميلادها، وبالتالي بناء أول أنظمة نجمية في الكون."

وقال داراش واتسون، الباحث المشارك في الدراسة، في بيان الجامعة: "هذه هي العملية التي نرى بدايتها في ملاحظاتنا".

تمكنت الأشعة تحت الحمراء القوية الخاصة بـ JWST من التقاط كيفية امتصاص الضوء من المجرات الثلاث المرصودة بواسطة خزانات كبيرة وكثيفة من غاز الهيدروجين المحايد حولها، وأظهرت هذه النتيجة أيضًا أن الغاز يتجمع في المجرات نفسها ويغذيها.

