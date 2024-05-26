شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية فتح حساب واتساب على 4 أجهزة في نفس الوقت؟ .. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث واتساب نفسه منذ اليوم الذي دخل فيه السوق، وتعد إحدى النقاط الجذابة لتطبيق المراسلة هي أنه سيقدم ميزات جديدة بين الحين والآخر، وفي عام 2024 طرح واتساب بعض الميزات الرئيسية لتحسين تجربة المستخدم.

وتتضمن هذه التحديثات الجديدة دعم الحسابات المتعددة، ودعم الأجهزة المتعددة، والرسائل المثبتة، والرد من شاشة القفل، واستطلاعات الرأي والاختبارات، ومشاركة الشاشة وغير ذلك الكثير، وفيما يلي نعرض ميزة واتساب لدعم الأجهزة المتعددة.

وفي وقت سابق، اتبع واتساب القواعد التي تنص على أنه إذا أردت استخدام التطبيق على هاتفين مختلفين، فعليك أن تأخذ رقمين مختلفين، لكن في عام 2024 أحدث التغيير هنا.

ما هي ميزة دعم الأجهزة المتعددة في واتساب؟

يمكنك الآن استخدام نفس حساب واتساب على هواتف متعددة في نفس الوقت، وذلك بفضل دعم الأجهزة المتعددة، والذي يسمى أيضًا الوضع المصاحب، وفي هذا التحديث، يتيح لك التطبيق ربط أربعة أجهزة مختلفة باستخدام هاتفك الأساسي.

ويمكنك استخدام أي من هذه الحسابات للمدة التي تريدها مع شرط واحد فقط، يجب عليك تسجيل الدخول إلى هاتفك الأساسي كل 14 يومًا حتى تظل الأجهزة متصلة.

وبغض النظر عن الجهاز الذي تختاره، سواء اخترت ربط هاتفك بأربعة أجهزة كمبيوتر مختلفة أو بأربعة هواتف مختلفة، فإن تطبيق واتساب يجعل ذلك ممكنًا، لكن عملية ربط سطح المكتب والهواتف مختلفة قليلاً.

كيفية إعداد دعم الأجهزة المتعددة؟

إن ربط تطبيق واتساب بجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك عبر الويب ليس بالأمر الجديد، كل ما عليك فعله هو مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا باستخدام هاتفك الأساسي وVoil، فكل محادثاتك موجودة هنا، ويمكن فعل الشيء نفسه أيضًا إذا كنت تستخدم تطبيقًا على Windows.

ومع ذلك، يأتي العمل الرئيسي عندما تريد استخدام هواتف ذكية مختلفة للربط بحسابك الأساسي، لتشغيل الوضع المصاحب على هاتفك الثاني، عليك تثبيت التطبيق.

وبعد التثبيت والموافقة على سياسات الخصوصية، توجد ثلاث نقاط في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة والتي ستطلب حاليًا رقم هاتفك، بالنقر على هذه النقاط الثلاث، سيتم فتح قائمة منسدلة، مما يتيح لك خيار ربط هذا الهاتف كجهاز مصاحب.

ستطلب منك الشاشة التالية بعد تحديد هذا الخيار مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا، وقد تم ذلك.

هناك بعض القيود على الوضع المصاحب أيضًا، لا يتم دعم الموقع المباشر وإضافة الحالة على الهواتف المصاحبة، سيتم تسجيل الخروج من الهواتف المصاحبة لك إذا لم تستخدم هاتفك الأساسي لأكثر من 14 يومًا.