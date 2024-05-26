شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وداعًا للأخضر.. واتساب يتيح للمستخدمين تغيير لون الشات قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل تطبيق واتساب على ميزة تسمح للمستخدمين بتعيين سمة افتراضية، وتغيير لون الدردشة على التطبيق على هواتفهم الذكية وهو ما يعني أن المستخدمين قادرين على تغيير اللون الأخضر المعروف عن واتساب، ويمكن أن يقدم خيار التخصيص الجديد مجموعة مختارة من الإعدادات المسبقة للألوان، وقد تم رصده قيد التطوير بواسطة أداة تعقب الميزات في إصدار تجريبي حديث من التطبيق لجهاز iPhone.



واتساب

وقام تطبيق المراسلة المملوك لشركة Meta مؤخرًا بتحديث نظام الألوان لتطبيقه لمستخدمي iOS، مع اعتماد هوية خضراء لعناصر مختلفة مثل الأزرار وعدادات الإشعارات.

وفي أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام التشغيل iOS 24.11.10.70 والذي يتم طرحه للمستخدمين عبر برنامج اختبار TestFlight من أبل، اكتشف متتبع الميزات WABetaInfo ميزة جديدة لموضوع الدردشة الافتراضية قيد التطوير حاليًا، وهذا يعني أنه لا يمكن تمكين الميزة في الوقت الحالي، ولكن يجب أن تكون متاحة لمختبري النسخة التجريبية لتجربتها في وقت لاحق.

كيف تعمل

وفقًا للقطة الشاشة التي تمت مشاركتها، يعمل واتساب على منتقي سمات الدردشة الجديد في التطبيق، والذي سيكون موجودًا في قائمة الإعدادات، ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين خمسة خيارات – السمة الخضراء الافتراضية، بالإضافة إلى اللون الأزرق والرمادي والأحمر والأرجواني.

وتحتوي الصورة المسربة أيضًا على مقتطف من النص يُعلم المستخدم أن اختيار أحد سمات الدردشة سيؤدي إلى تعيين اللون وخلفية الشاشة – مع خلفية واتساب Doodle ذات السمة المقابلة – للمحادثات على هواتفهم.

وعلى عكس Instagram، لن يتم تطبيق تعيين سمة الدردشة إلا على نفس الهاتف، ووهذا يعني أن إعداد سمة الدردشة الافتراضية لن يقوم بتعديل السمة في الدردشة لكلا المستخدمين - على عكس Instagram، الذي يسمح للمستخدمين بوضع سمة للمحادثات على أساس كل دردشة.

من المتوقع أن يتم طرح منتقي سمات الدردشة الجديد هذا لمختبري الإصدار التجريبي على نظام التشغيل iOS في المستقبل، قبل أن يصل إلى القناة الثابتة، نظرًا لأن معظم الميزات تتم مشاركتها عبر تطبيق واتساب لنظامي التشغيل iOS وAndroid، يمكننا أيضًا أن نتوقع وصول هذه الميزة إلى إصدار Android من التطبيق في المستقبل.