شكرا لقرائتكم خبر عن "يسرق محادثاتكم كل ليلة".. إيلون ماسك يفتح النار على WhatsApp والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدو أن العلاقة بين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وشركة "ميتا" وصلت لطريق مسدود، بعد أن وجه اتهامات خطيرة بأن تطبيق WhatsApp يسرق بيانات المستخدمين ومحادثاتهم.

وزعم ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وSpaceX، أن "واتس آب" يصدر بيانات المستخدمين كل ليلة، قائلاً عبر منشور له بمنصة "إكس" إن هذه البيانات يتم تحليلها واستخدامها للإعلانات المستهدفة، مما يجعل المستخدمين هم المنتج، وليس العميل.

وقال "ملياردير التكنولوجيا" ساخرًا من التطبيق الشهير: " لا يزال بعض الناس يعتقدون أنها آمنة"، وفقًا لما نقله موقع "times now". شركة ميتا ولم تعلق شركة "ميتا" على هذه الادعاءات التي أثارت جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رد مبرمج الكمبيوتر ومطور ألعاب الفيديو، جون كارماك، على ماسك قائلاً: "هل هناك أي دليل على أن محتوى الرسائل قد تم فحصه أو نقله".

وتابع كارماك: أفترض أنه يتم جمع أنماط الاستخدام والبيانات التعريفية للتوجيه وهذا أمر طبيعي، لكنني ما زلت أرى أن محتويات الرسائل آمنة".