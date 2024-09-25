اتحاد بلديات جرد القيطع: أحصينا 180 عائلة نازحة تضم 779 فردا وعدد الوافدين للمنطقة تخطى الألف

أعلنت غرفة العمليات في اتحاد بلديات جرد القيطع في تقرير، أنها "قامت، بالتعاون مع البلديات ومخاتير القرى وجمعيات محلية، بإحصاء ١٨٠عائلة نازحة تضم ٧٧٩ فردا، في حين أن عدد الوافدين إلى منطقة الاتحاد تخطى الألف".

وأشارت إلى أنها "عملت خلال هذين اليومين على متابعة وتأمين مراكز إيواء مبنى مهنية مشمش وثلاثين منزلا في كل قرى وبلدات الاتحاد. كما عملت على تأمين بعض المستلزمات من فرش نوم ومياه وأكل لبعض النازحين"، وقالت: "من خلال المتابعة، تبينت الحاجة إلى الكثير من المستلزمات والحاجات المعيشية والصحية وأماكن الإيواء، وتلقت اتصالات عدة من نازحين وافدين لتأمين تلك الحاجات".

وأهابت الغرفة ب"الجهود الجبارة التي بذلت لاستيعاب موجة النزوح هذه"، سائلة الله "أن يحفظ وطننا لبنان وأن تزول هذه الغمة".

ووضعت أرقاما للمراجعة والاتصال، وهي: ٧٨/٩٦٠٣٩٦ - ٧٠/٢٠٥١١٠ - ٠٦/٨٦٥٤٢٩".