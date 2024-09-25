مديرية الدفاع المدني أعلنت عن عملياتها منذ صباح اليوم جراء العدوان الإسرائيلي

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن المهمات المنفذة من قبلها منذ صباح اليوم حتى الآن جراء العدوان الإسرائيلي.

وبالنسبة لعمليات الإسعاف، فقد أشارت إلى أن في محافظة جبل لبنان - رأس أسطا تم نقل اصابتين الى مستشفى سيدة المعونات جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد المباني السكنية في بلدة رأس أسطا.

وحول عمليات البحث ووالانقاذ، لفتت المديرية إلى أن في حافظة جبل لبنان - قضاء كسروان تستمر عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في بلدة المعيصرة حيث استهدفت غارة إسرائيلية أحد المباني السكنية المؤلف من طبقتين ومرآب. وقد تم إنقاذ طفلة جريحة من تحت الانقاض ونقلها الى مستشفى سيدة مارتين لتلقي العناية الطبية اللازمة، وانتشال جثامين 5 شهداء. ولا زال البحث جاريا عن 5 مفقودين".

وأفادت بأن في محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف لا زالت عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل مستمرة في موقع المبنى المؤلف من 3 طبقات (يقطنه لبنانيون وسوريون) والذي انهار اثر استهدافه نتيجة غارة إسرائيلية، على أطراف بلدة جون حيث تمكن عناصر الدفاع المدني من إنقاذ 3 جرحى نقلوا بواسطة جهات أخرى الى مستشفى مزبود (إستشهد اثنان منهم خلال نقلهم الى المستشفى) وانتشال جثامين 6 شهداء. ولا زال البحث مستمرا في الموقع عن 3 مفقودين".

وأوضحت أن في محافظة النبطية تم سحب 4 جرحى وانتشال جثامين 6 شهداء.

أما في محافظة بعلبك فقد انتشل الدفاع المدني جثماني شهيدين وتم سحب 6 جرحى.

وبالنسبة لعمليات الإطفاء، ففي محافظة البقاع تم اطفاء حريق أعشاب وأشجار في بلدة الكرمة وأعشاب في النبي ايلا.

وفي محافظة النبطية تم اطفاء حرائق في 8 منازل ومؤسستَين.

وفي محافظة بعلبك تم اطفاء حريق أعشاب وحرائق في 8 منازل ومباني سكنية و4 سيارات وكاراج واحد وطاقة شمسية واحدة ومولد كهربائي ومزرعتين ومستودع.

وفي قضاء صور، اطفأت الدفاع المدني حرائق في 4 منازل وسيارة.

وجرى نقل جريحين الى المستشفى.

وتم تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق اللبنانية.

أما في البقاع الغربي فقد تمت إعادة فتح طرقات قُطعت بسبب القصف الإسرائيلي في بلدة سحمر.

وفي قضاء صور تمت إعادة فتح طرقات قُطعت بسبب القصف في بلدة جويا.