انخفاض كبير في الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل الموافق 2 يونيو.

وأكدت الهيئة أنه يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنخفض درجات الحرارة بقين تصل لـ 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتابعت: "الطقس سيكون معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد".

وأضافت الهيئة يوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء، كما يوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة على النحو التالي: