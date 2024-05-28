تكنولوجيا: هاتف Galaxy S25 Ultra يجلب ترقية كبيرة في الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت التسريبات من جديد على الترقية الكبيرة المقدمة من سامسونج في كاميرة هاتفها القادم Galaxy S25 Ultra.

تخطط العملاق الكوري لإطلاق جيل جديد من هواتف Galaxy S في بداية العام المقبل، واليوم تعود التسريبات لتسليط الأضواء على إصدار Ultra القادم بشكل خاص.

وتوضح التسريبات أن هاتف Galaxy S25 Ultra يأتي بترقية في كاميرة telephoto التي تدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، وأيضاً الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع.

وتؤكد أحدث التسريبات على أن هذه الكاميرات تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل، وهي ترقية لكاميرة telephoto التي تميزت بدقة 10 ميجا بيكسل والتي تدعم التكبير البصري حتى 3 مرات، وأيضاً الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع التي تميزت بدقة 12 ميجا بيكسل في إصدار Galaxy S24 Ultra الحالي.

ولقد أوضحت التفاصيل الجديدة التي جاءت من “Ice Universe” أن الكاميرة الرئيسية في إصدار S25 Ultra تأتي بدقة 200 ميجا بيكسل على غرار الإصدار السابق.

كما تتضمن الإعدادات كاميرة periscope بدقة 50 ميجا بيكسل وتدعم التكبير البصري حتى 5 مرات، بينما تحصل الكاميرات الأخرى على ترقية في دقة العرض وجودة التصوير.

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