ترتيب التطبيقات في الأندرويد | تخلص من الفوضى للأبد

لماذا قد تبحث عن ترتيب التطبيقات في الأندرويد؟ اذا قمت بتفقد هاتفك الأندرويد الان فعلي الأغلب ستجد العشرات من التطبيقات المثبتة عليه، وحتمًا ستجد الكثير من التطبيقات التي لم تستخدمها لمدة أشهر أو حتي أكثر من سنة، كل شيء الان اصبح له تطبيق، لا يقتصر الأمر فقط علي تطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعي، هناك تطبيقات للرياضة وتطبيقات لزيادة الإنتاجية وأخري للتسوق، تكمن المشكلة في كثرة هذه التطبيقات وعدم ترتيبها بشكل منظم مما يؤدي إلي صعوبة الوصول إلي بعضها عند الحاجة.

الحل الأمثل لتنظيم تلك الفوضى هو ترتيب التطبيقات في الأندرويد، تتيح الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد امكانية ترتيب التطبيقات المثبتة بعدة طرق، مما يسهل تنظيم التطبيقات بشكل أفضل وكذلك تسهيل الوصول للتطبيق الذي تريده، من بين طرق ترتيب التطبيقات في الأندرويد هو الترتيب الأبجدي، حيث يتم ترتيب التطبيقات في شاشة الهاتف الأساسية أبجديًا حسب الحرف الذي يبدأ به كل تطبيق، هناك طرق أخري يمكن استخدامها لترتيب تطبيقات الأندرويد سنتطرق إليها في السطور القادمة.

ترتيب التطبيقات في الأندرويد أبجديًا

تختلف طريقة ترتيب التطبيقات أبجديًا في من هاتف إلي أخر حسب إصدار نظام التشغيل، ولكن الطريقة تعتبر سهلة للغاية ومتقاربة بين كل هواتف الأندرويد، لترتيب التطبيقات أبجديًا علي هاتفك قم بإتباع الخطوات التالية:

قم بتشغيل الهاتف ثم انتقل إلي صفحة الشاشة الرئيسية للتطبيقات عن طريق الضغط علي الأيقونة المخصصة أو بسحب الشاشة للأعلى

قم بالنقر علي الثلاث نقاط الموجودة بأعلى الشاشة في اليسار

ستظهر لك قائمة بها عدة خيارات، قم بالضغط علي خيار فرز Sort

قم باختيار الترتيب الأبجدي

هذه الخطوات تناسب هواتف الأندرويد التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 11، وقد تختلف تلك الخطوات قليلًا مع اختلاف نوع الهاتف وكذلك نظام التشغيل.

ترتيب التطبيقات في الأندرويد بالمجلدات

علي الرغم من أن ترتيب التطبيقات في الأندرويد أبجديًا مفيد ويتيح لك الوصول للتطبيقات بسهولة، لكنه قد لا يكون الأمثل لبعض الأشخاص، بعض الأشخاص يفضل ترتيب التطبيقات يدويًا عن طريق الضغط مطولًا علي التطبيق المراد نقله ثم تحريكه في المكان المناسب، هناك طريقة أخري رائعة لترتيب التطبيقات وهي عن طريق المجلدات.

تعتبر طريقة ترتيب التطبيقات في الأندرويد عن طريق المجلدات من أفضل الطرق لتنظيم التطبيقات في الهاتف، حيث يمكنك وضع مجموعة من التطبيقات في مجلد خاص بها، فعلي سبيل المثال يمكنك وضع كافة تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وإنستغرام وسناب شات في مجلد خاص بهم، وكذلك يمكنك فعل المثل مع تطبيقات المراسلة مثل ماسنجر وواتس أب وتيليجرام ووضعهم في مجلد خاص بهم.

خطوات ترتيب التطبيقات في الأندرويد في مجلدات:

قم بالضغط مطولًا علي التطبيق الذي تريد نقله

بعد ذلك قم بتحريك التطبيق فوق تطبيق أخر

سيظهر مجلد به التطبيقين قم بنقل تطبيق مشابه اخر للمجلد بنفس الطريقة

قم بتكرار الخطوات السابقة لإضافة المزيد من التطبيقات للمجلد

يمكنك تسمية المجلد الذي يحتوي علي تطبيقات التواصل الاجتماعي علي سبيل المثال Social Media وذلك لتسهيل التنقل بين المجلدات.

صحيح ان ترتيب تطبيقات الهاتف سواء أبجديًا أو عن طريق المجلدات مفيد جدًا لتسهيل الوصول والتنقل، ولكن يجب عليك أيضًا ان تقوم بحذف التطبيقات التي لا تستخدمها، كثيرًا ما نقوم بتحميل الكثير من التطبيقات من متجر جوجل بلاي بغرض تجربتها وبعد ذلك نكتشف اننا لا نحتاج اليها او انها لم تقوم بالمهمة المتوقعة منها، وتظل تلك التطبيقات مثبتة علي الهاتف بدون داعي، حذف التطبيقات عديمة الفائدة يساعدك في ترتيب التطبيقات بشكل أفضل وكذلك توفير مساحة أكثر بالهاتف مما يرفع من الأداء.

اقرأ أيضًا: 4 طرق للتحقق من نوع المعالج على أندرويد