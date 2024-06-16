طرق إيقاف استقبال رسائل الواتس لشخص معين

إذا كنت ترغب في إيقاف استقبال رسائل الواتس لشخص معين، فإن أول فكرة قد تتبادر إلى ذهنك هي حظر هذا الشخص للتخلص من إزعاجه نهائيًا، وعلى الرغم من أن هذه الطريقة قد تكون فعالة وتحقق الهدف المطلوب، إلا أن الشخص الذي قمت بحظره سوف يعلم بذلك مما قد يسبب لك حرجًا كبيرًا، وهذا ما قد ترغب في تجنبه، علي الرغم من وجود الأشخاص المزعجين في حياتنا إلا أنه من الحكمة ان نتعامل معهم بحرص في كل الأحوال.

بالرغم من أن واتساب لا يحتوي على خيار يتيح لك تحديد من يمكنه التواصل معك من جهات الاتصال المسجلة علي الهاتف، إلا أنه يوفر ميزات أخري لتجاهل شخص ما دون علمه، نستعرض فيما يلي ثلاث طرق تساعدك في إيقاف استقبال رسائل الواتس لشخص معين، أو بشكل أدق تجاهل رسائله دون الحاجة لحظره، هذه الطرق هي كتم إشعارات رسائله، أرشفتها، أو قفلها.

1- إيقاف استقبال رسائل الواتس لشخص معين عن طريق كتم إشعارات الرسائل

هذه الطريقة تعتبر من أفضل وأسهل الطرق من أجل إيقاف استقبال رسائل الواتس لشخص معين أو حتي مجموعة كاملة، تعتمد الطريقة علي عدم إخطارك بالرسائل الجديدة التي يتم إرسالها من شخص ما أو الرسائل التي يتم إرسالها من خلال مجموعة كاملة، صحيح انه لن يتم إخطارك بالرسائل عن طريق الإشعارات ولكن الرسائل ستظهر في قائمة الصفحة الرئيسية للواتساب.

هذا الطريقة يمكن تطبيقها واستخدامها في إيقاف استقبال رسائل الواتس لشخص معين عن طريق كتم رسائله في هواتف الأندرويد والآيفون كذلك، لكتم إشعارات شخص او مجموعة ما قم بإتباع الخطوات التالية:

قم بفتح تطبيق الواتساب

قم بالذهاب إلي محادثة الشخص أو المجموعة المراد كتمها

قم بالضغط علي زر القائمة بالأعلى

سيظهر لك خيار كتم الإشعارات Mute Notifications قم باختياره

سيظهر لك نافذة بها ثلاثة اختيارات وهي كتم الإشعارات لمدة 8 ساعات أو اسبوع أو إلي الأبد

عند اختيارك لكتم إشعارات الرسائل للأبد لن يتم إزعاجك مرة أخري من هذا الشخص أو المجموعة، لكن ستظهر الرسالة الأخيرة فقط في الصفحة الرئيسية للواتساب، إذا كنت تريد إعادة تفعيل إشعارات الرسائل لمحادثة قد قمت بكتمها للأبد سابقًا يجب عليك إلغاء الكتم بنفسك حتي تصلك الرسائل مرة أخري.

هناك طريقة أخري يفضلها الكثير من الناس لكتم إشعارات الرسائل، وهي الضغط مطولًا علي المحادثة التي تريد كتمها من الصفحة الرئيسية للرسائل، ثم اختيار أيقونة الميكروفون التي ستظهر بالأعلى وبعد ذلك اختيار مدة كتم الإشعارات تمامًا مثل الطريقة السابقة، يمكنك كذلك إلغاء كتم الإشعارات بتكرار نفس الخطوات ولكن يجب عليك ان تختار إلغاء تفعيل الكتم Unmute.

2- أرشفة المحادثات

يفضل كثير من المستخدمين استخدام تلك الطريقة من أجل إيقاف استقبال رسائل الواتس لشخص معين، حيث انها تشبه الطريقة السابقة ولكن بدلًا من ظهور الرسائل في الصفحة الرئيسية للواتساب سيتم نقل الشات في خانة مخصصة ومنفصلة تمامًا عن باقي المحادثات في الصفحة الرئيسية، تسمي تلك الخانة الخاصة بالرسائل المؤرشفة Archived Chats.

في السابق كان يتم أرشفة الرسائل القديمة التي تم تبادلها قبل الأرشفة فقط، وإذا قام الشخص بإرسال رسالة جديدة ستظهر في القائمة الرئيسية للرسائل، لذلك كان الإخفاء يعتبر مؤقت، ولكن الان اصبح يمكنك أرشفة المحادثة بالكامل سواء الرسائل القديمة أو الرسائل الجديدة التي سيقوم الشخص بإرسالها في المستقبل، وبذلك تظل المحادثة بينك وبين الشخص مؤرشفة ومخفية بالكامل.

لأرشفة محادثة ما قم بإتباع الخطوات التالية:

قم بفتح تطبيق الواتساب ثم قم بالضغط علي زر القائمة ( ⁝ ) بالأعلى

قم باختيار الإعدادات Settings

قم بالانتقال إلي قسم الدردشة Chats

قم بتفعيل خيار إبقاء الدردشات مؤرشفة Keep Chat Archived

وبذلك ستظل المحادثة بالكامل التي أرشفتها في خانة المحادثات المؤرشفة للأبد، والان ستظل جميع الرسائل التي يرسلها لك هذا الشخص مؤرشفة للأبد حتي لو أرسل مليون رسالة لن تظهر في القائمة الرئيسية للمحادثات.

أما بالنسبة لأرشفة رسائل محددة فقط فيمكنك فعل ذلك بكل سهولة عن طريق فتح المحادثة ثم الذهاب للرسالة التي تريد أرشفتها ثم اسحب المحادثة لليمين او اليسار وسيظهر لك خيار أرشفة Archive قم بالضغط عليه وستختفي الرسالة لتذهب إلي الرسائل المؤرشفة، يمكنك الوصول لكافة الرسائل المؤرشفة عن طريق الذهاب إلي قسم الرسائل المؤرشفة الموجود في القائمة الرئيسية في الدردشات Chats.

3- قفل المحادثات

الطريقة الثالثة تعتبر من الميزات الحديثة للواتساب من أجل إيقاف استقبال رسائل الواتس لشخص معين، تلك الطريقة هي قفل المحادثة Chat Lock حيث تعتمد علي استخدام المصادقة البيومترية في الهاتف مثل خاصية بصمة الإصبع أو التعرف علي شكل الوجه وكذلك كتابة رمز PIN لقفل إي محادثة في الواتساب.

لا يقتصر دور هذه الميزة الرائعة علي قفل المحادثات فقط من أجل إيقاف استقبال رسائل الواتس لشخص معين، بل كذلك إخفاء المحادثة تمامًا من الصفحة الرئيسية لرسائل الواتساب، حيث يتم نقل المحادثة إلي مجلد أخر يسمي Locked Folder يوجد به كل المحادثات المقفلة والتي لا يمكن الوصول إليه أو فتحه إلا بعد التأكد من هوية الشخص بالطرق التي ذكرناها، قد يكون عيب تلك الخاصية الوحيد هو أنها تظهر لك إشعارًا بعدد الرسائل التي أسلها لك صاحب المحادثة المقفلة، ولكن يمكن حل تلك المشكلة ببساطة عن طريق كتم الإشعارات كما ذكرنا في الطريقة الأولي.

لقفل محادثة علي الواتساب قم باتباع الخطوات التالية:

قم بفتح تطبيق الواتساب وقم بالدخول علي محادثة الشخص التي تريد غلقها

قم بالضغط علي اسم الشخص بالأعلى

قم بالتمرير لأسفل حتي تصل إلي Chat lock ثم قم بالضغط عليها

سيطلب منك التحقق من هويتك عن طريق بصمة الإصبع

قم بتأكيد هويتك Lock this chat with fingerprint

والان ستنتقل المحادثة إلي مكان مخفي، وللوصول الي جميع المحادثات المغلقة قم بفتح تطبيق الواتساب ثم تمرير الشاشة لأسفل وستلاحظ فورًا ظهور المحادثات المغلقة Locked chats قم بالضغط عليها وسيطلب منك تأكيد هويتك باستخدام بصمة الإصبع، قم بتأكيد الهوية وستنتقل الي الرسائل المغلقة فورًا، وبتلك الطريقة ستضمن انك الشخص الوحيد الذي يري تلك الرسائل، وبذلك يكون هناك ميزتان رائعتان لتلك الخاصية وهما إيقاف استقبال رسائل الواتس لشخص معين وكذلك الحفاظ علي السرية التامة لمحادثات معينة.

كانت هذه هي الطرق الثلاث من أجل إيقاف استقبال رسائل الواتس لشخص معين أو مجموعة ما، فبدلًا من حظر الشخص والتعرض للإحراج يمكنك استخدام احدي تلك الطرق لتتجنب الإزعاج تمامًا.

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