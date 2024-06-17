معرفة عدد زيارات الملف الشخصي فيسبوك من الوضع الاحترافي

يمكنك معرفة عدد زيارات الملف الشخصي فيسبوك بسهولة، حيث أصبح من الشائع رغبة بعض المستخدمين في معرفة من يتابعهم على المنصات المختلفة، وبالتالي فإن معرفة عدد زائري الملف الشخصي على فيسبوك بالأخص نظرًا لارتفاع عدد مستخدميه من الأمور التي تثير فضول الكثيرين.

وعلى الرغم من حرص فيسبوك على حماية الخصوصية تجاه ذلك الأمر، حيث لا يمكنك فعلًا معرفة هوية الأشخاص الذين يزورون ملفك الشخصي، إلا أن بوسعك معرفة عددهم، وذلك يتم من خلال ميزة الوضع الاحترافي، ولكن كبداية يجب أن تعرف ما هو الوضع الاحترافي من الأساس.

ما هو الوضع الاحترافي؟

أطلق فيسبوك ميزة الوضع الاحترافي Professional Mode ليعطي فرصة لصناع المحتوى يستطيعون بها إدارة أعمالهم وتواجدهم بشكل أكثر كفاءة، حيث يضيف عدة ميزات وأدوات كانت في الأصل متاحة لصفحات الأعمال العامة وليس الملفات الشخصية.

مع العلم بأنك يمكنك بسهولة أن تتمكن من التبديل بين الوضع الاحترافي والوضع الشخصي العادي للملف الشخصي بسهولة في أي وقت، ولا يؤثر تفعيل الوضع الاحترافي على خصوصية حسابك على فيسبوك.

ويمكن من خلال الوضع الاحترافي تمكين صانع المحتوى من الحصول على عدة ميزات، منها ما يلي:

معرفة عدد زيارات الملف الشخصي فيسبوك، حيث يمكنك من خلال هذه الميزة الإطلاع على عدد الزيارات التي تمت لملفك الشخصي في مدة زمنية محددة حتى يمكن تقييم المحتوى وتفاعل الجمهور معه بشكلٍ أفضل.

يمكن أن تستخدم الوضع الاحترافي في جدولة منشوراتك مسبقًا ليتم نشرها بالوقت الذي تحدده.

يمكن بشروط محددة أيضًا تحقيق الربح من خلال الوضع الاحترافي.

إدارة التعليقات التي تأتيك على ملفك الشخصي ما بين خيارات الإخفاء والحذف والحظر.

يتيح الوضع الاحترافي أيضًا تحديد فئة الملف الشخصي للشخص بسهولة، ما بين صناع المحتوى والرياضيين والفنانين، حتى يتم تعريف الشخص للجمهور بشكلٍ أفضل.

معرفة عدد زيارات الملف الشخصي فيسبوك باستخدام الوضع الاحترافي

يأتي الوضع الاحترافي كحل لفضول المستخدمين فيما يخص زيارات ملفاتهم الشخصية، حيث أن البعض اعتمد على تطبيقات خارجية غير موثوقة تدعي أنها تمكنك من معرفة هوية من يزور ملفك الشخصي على فيسبوك، مما أدى إلى إلحاق الضرر بخصوصياتهم وبياناتهم على التطبيق.

لذلك يمكنك من خلال خطوات بسيطة تفعيل الوضع الاحترافي ومعرفة عدد زيارات الملف الشخصي فيسبوك بسهولة، مع العلم بأن عدد زيارات الملف الشخصي فيسبوك الذي سيظهر أمامك سيعرض لك العدد الذي زار ملفك الشخصي ولكن بعد تفعيل الوضع الاحترافي على التطبيق وليس من بدء استخدامك للتطبيق بشكلٍ عام:

قم بفتح ملفك الشخصي ثم اضغط على الثلاث نقاط الموجودين بجانب خيار تعديل الملف الشخصي ثم اضغط على تشغيل الوضع الاحترافي أو Turn on Professional Mode.

قم بتأكيد اختيارك مرة أخرى، وبعدها سيتم تشغيل الوضع الاحترافي على ملفك الشخصي.

لتتمكن من معرفة عدد زيارات الملف الشخصي فيسبوك قم بالرجوع مرة أخرى إلى الملف الشخصي ثم اضغط على عرض لوحة المعلومات أو See Dashboard.

سيظهر أمامك بعدها صفحة تعطيك معلومات عن أخر الإحصائيات الجديدة بحسابك والأدوات المتاحة لك لتتمكن بها من إدارة ملفك الشخصي، قم بالتمرير بعدها لأسفل حتى تصل لخيار دليل الوضع الاحترافي أو Professional Mode Guide.

قم بالضغط بعدها على الرؤى أو Insights ثم اضغط مرة أخرى على View insights.

سيظهر أمامك إحصائيات أخرى خاصة بوصول المنشور لمتابعين والتفاعل مع المنشورات الموجودة على ملفك الشخصي وكذلك المتابعون الجدد لديك كما هو موضح أمامك.

قم بالضغط على عرض التفاصيل أو See More وسيظهر أمامك بعدها زيارات الملف الشخصي أو Profile visits وعدد الزيارات الأخيرة لملفك.

وبالرغم من لجوء بعض مستخدمي فيسبوك إلى تطبيقات خارجية لمعرفة هوية زائرين الملف الشخصي إلا أن ذلك يؤدي إلى عدة مخاطر منها ما يلي:

قد تطلب تلك التطبيقات إذنًا للوصول إلى معلوماتك الشخصية على فيسبوك، وقد يؤدي ذلك إلى سرقة البيانات.

من الممكن أن تحتوي تلك التطبيقات على أي برنامج ضار قد يضر جهازك بأكمله وليس فقط معلوماتك وبياناتك على فيسبوك.

في حالة تمكنك من معرفة عدد زيارات الملف الشخصي فيسبوك وهوية الزائرين ففي الغالب ستكون تلك المعلومات غير حقيقية أو مزيفة وليست صحيحة كما تظن.