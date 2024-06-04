تكنولوجيا: سلسلة Tecno Camon 30 تتلقى مساعد الذكاء الاصطناعي Ella-GPT مع دعم أكثر من 70 لغة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الشهر الماضي، كشفت Tecno عن هاتفي Camon 30 5G و Camon 30 Premier 5G في الهند. تتضمن المجموعة أيضًا طرازين آخرين؛ Camon 30 Pro و Camon 30 (4G).

ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الهواتف ستصل أيضًا إلى السوق الهندية. وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة Tecno عن وصول إمكانات الذكاء الاصطناعي الجديدة إلى سلسلة Camon 30 لتقديم تجربة مستخدم محسنة.

تدعي العلامة التجارية أن وظائف الذكاء الاصطناعي مثل Ella-GPT و Ask AI متاحة الآن في سلسلة Camon 30. تعمل هذه الميزات على تحويل الهاتف الذكي من جهاز بسيط إلى مساعد الذكاء الاصطناعي متعدد الاستخدامات.

تشتمل تشكيلة Camon 30 الآن على Ella-GPT (المدعوم من ChatGPT 3.5)، وهو مساعد الذكاء الاصطناعي الذي ظهر لأول مرة على Phantom V Flip 5G العام الماضي والذي يمكنه التعامل مع مجموعة واسعة من المهام، بدءًا من تقديم الإجابات السريعة وتبادل الأفكار وحتى تقديم الترجمات في الوقت الفعلي.

يمكن استخدام Ella-GPT للتحكم في الهواتف باستخدام الأوامر الصوتية وإدارة المهام اليومية دون عناء وإنشاء المحتوى بسهولة. وهو يدعم أكثر من 70 لغة ويتكيف مع سيناريوهات مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر مساعدة شخصية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل مستخدم، سواء للاستخدام المهني أو توصيات السفر.

تتميز السلسلة أيضًا بوظيفة Ask AI، التي تساعد المستخدمين على صياغة نص مقنع، والتحقق من الأخطاء النحوية، وتحسين التصفح من خلال تكامل Chrome. وهذا يجعل سلسلة Camon 30 مثالية لكل من الإنتاجية والترفيه.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح ميزة AI Generate في تطبيق Notepad للمستخدمين إنشاء صور فريدة من الخطوط العريضة البسيطة، وتحويل الرسومات الأساسية إلى عمل فني مثير للإعجاب.

يتم تشغيل Camon 30 5G و 30 Premier 5G بواسطة شرائح Dimensity 7020 و Dimensity 8200 Ultimate، على التوالي. وفي حين أن سعر الطراز القياسي 22,298 روبية (~ 275 دولارًا أمريكيًا)، فإن الطراز Premier يكلف 39,998 روبية (~ 480 دولارًا أمريكيًا).

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